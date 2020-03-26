"Антикоронавирусные" обсерваторы созданы в четырех городах Приморья

Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал приморцев, особенно пожилых, воздержаться от посещения мест массового пребывания людей и, по возможности оставаться дома. Одна из мер, которая, по его словам, поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции на территории края, – ответственность самих граждан.

Комментируя ряд поправок, принятых к краевым законам в среду, 25 марта, в том числе о выделении средств из резервного фонда Приморья на проведение противоэпидемических мероприятий и о поддержке малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введенных ограничений в связи с предотвращением коронавируса, глава региона отметил, что все принимаемые меры эффективны в том случае, если сами граждане ответственно подходят к вопросу своей безопасности.

Олег Кожемяко напомнил, что приморцы, направленные на карантин, должны строго соблюдать правила. В настоящее время в крае под медицинским наблюдением находятся 1,2 тысячи человека.

«Сейчас Госдума РФ принимает решение об ужесточении ответственности за неисполнение санитарных требований. Это вопрос сознания наших граждан, безопасности населения, когда каждый житель должен думать о других», – заявил Губернатор.

Глава Приморья отметил, что пожилые граждане наиболее подвергнуты опасности заболеть коронавирусом, поэтому важно уделить им в этот период особое внимание.

«Это люди с ослабленным здоровьем. Поэтому, по возможности, им лучше находиться дома, ограничить контакты. На помощь им сегодня приходят волонтеры, помогают доставлять продукты и предметы первой необходимости», – обозначил он.

Специально для тех, у кого нет возможности находиться в самоизоляции дома, уже в четырех муниципалитетах Приморья: Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске, организованы обсерваторы – изолированные помещения, где есть все необходимое для проживания.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.