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Работу культурных и спортивных учреждений временно приостанавливают в Приморье

26 Марта 2020, 08:40 | Приморье

Ограничения, действующие на период режима повышенной готовности, коснутся и других мероприятий в помещениях, где число участников превышает 50 человек одновременно

Проведение массовых досуговых культурных, спортивных мероприятий временно приостановили в Приморье. Изменение в ранее принятое постановление «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции» внес губернатор региона Олег Кожемяко в среду, 25 марта.

Согласно документу, к принятым 18 марта мерам добавились ограничения на массовые мероприятия в музеях, театрах и кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах, развлекательных центрах, а также спортивные события.

Временно приостановлено использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания, а также проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

Не рекомендуется проводить события в помещениях, где количество участников превышает 50 человек одновременно.

Гражданам рекомендовано:

– воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и на территории субъектов страны, в которых выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией;

– воздержаться от досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.

Гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации:

– сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребываниях на указанных территориях, контактную информацию на «горячие линии» по телефонам: 8 (800) 550-44-00, Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае – 8 (914) 072-42-17, министерства здравоохранения Приморского края – 8 (423) 260-50-98;

– обеспечить свою изоляцию на дому на 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, вызвать медицинского работника для осмотра по месту жительства.

Гражданам старше 60 лет рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест.

Работодателям:

– воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан и от участия в таких мероприятиях;

– обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте тех, у кого отмечена повышенная температура;

– не допускать на рабочее место работников из числа граждан, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции;

– оказывать работникам содействие в обеспечении самоизоляции на дому;

– активизировать внедрение дистанционных способов осуществления работниками трудовых функций, а также проведения совещаний и иных аналогичных мероприятий с использованием сетей общего пользования;

– обеспечить дезинфекцию мебели, оргтехники и прочих контактных поверхностей в помещениях в течение дня, использовать оборудование по обеззараживанию воздуха.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на объектах общественного питания и торговли, в местах проведения досуговых мероприятий) и перевозки железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом:

– регулярно проводить дезинфекцию, включая оборудование и инвентарь, обеззараживать воздух, обеспечить дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.

Частным и государственным организациям, находящимся в ведении федеральных органов власти, осуществляющим образовательную деятельность (спортивную подготовку) рекомендуется:

– осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких обучающихся в указанных организациях;

– не допускать на территорию лиц, в том числе сотрудников и обучающихся, прибывших из-за пределов РФ;

– обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательной организации.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Приморья необходимо:

– воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;

– обеспечить в пределах компетенции информирование граждан о мерах по противодействию распространения в Приморском крае коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения вышеуказанных требований и рекомендаций;

– поручить подведомственным муниципальным образовательным организациям проводить мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких обучающихся в указанных организациях, не допускать на территорию лиц, в том числе сотрудников и обучающихся, прибывших из-за пределов РФ, обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательной организации.

Аналогичные рекомендации даны государственным органам Приморского края.

Оперативный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом, переведен в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

 

 

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Теги: пандемия  коронавирус 



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