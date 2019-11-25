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В главном госпитале ТОФ принято в эксплуатацию новейшее медицинское оборудование

25 Ноября 2019, 15:38 | Приморье

В 1477 военно-морском госпитале флотские специалисты оказывают широкий спектр медицинских услуг практически по всем врачебным специальностям

В ходе реализации программы по плановому переоснащению на современные образцы лечебно-диагностического оборудования в 1477 Военно-морском клиническом госпитале Тихоокеанского флота принят в эксплуатацию целый комплекс технических средств, позволяющих существенно расширить объём и вид оказываемой пациентам помощи, повысить качество лечения и сократить сроки послеоперационной реабилитации, сообщил газете "Золотой Рог" Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.

В частности, установлена суперсовременная 16-срезовая система компьютерной томографии, аппарат для проведения ультразвукового исследования экспертного класса, новейший лазерный литотриптор для дробления камней в почках, новые современные мониторы витальных функций для центра анестезиологии и реанимации, многофункциональное оборудование для палат хирургического отделения, а также новый передвижной рентгеновско-диагностический комплекс. Также в госпитале смонтирована система видеоконференции, которая позволяет дистанционно в режиме онлайн проводить консультации по оказанию помощи пациентам, контролировать ход проведения операций в филиалах главного госпиталя ТОФ.

В 1477 военно-морском госпитале флотские специалисты оказывают широкий спектр медицинских услуг практически по всем врачебным специальностям в 30 лечебных и 16 лечебно-диагностических отделениях. В госпитале помимо военнослужащих проходят лечение члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны и Военно-Морского Флота.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
   

 

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Теги: госпиталь  медоборудование  ТОФ 



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