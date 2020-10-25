Приморье продолжает бить антирекорды по числу заболевших COVID-19

Суточные показатели по коронавирусу в Приморье в два раза превысили данные начала октября

По состоянию на утро, 25 октября, зафиксировано еще 167 заболевших. Темп прироста составил 1,19%.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, общее число заболевших в Приморском крае на сегодняшний день составило 14 253 человека (+ 167 случаев за сутки). Не смог справиться с заболеванием еще один житель региона. Таким образом, число летальных исходов составило 143. Выздоровели 53 пациента, с начала эпидемии – 11 737.

«Количество заболевших за прошедшие сутки в два раза превышает показатель начала месяца – еще в начале октября это значение колебалось от 70 до 80 случаев. Темп прироста заболеваемости на сегодняшний день составляет 1,19%. Напоминаем жителям Приморья о необходимости соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований – следует носить маску и придерживаться «социальной дистанции», – подчеркивают в оперштабе.

Отметим, минздрав Приморья призывает жителей при любых признаках ОРВИ оставаться дома и незамедлительно обращаться в свою поликлинику для вызова врача на дом.

Газета "Золотой Рог", Владивосток