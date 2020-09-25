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COVID-19: В Приморье еще один пациент стал жертвой коронавируса

25 Сентября 2020, 12:37 | Приморье

Диагноз COVID-19 во время эпидемии подтвердили уже у 11401 жителя Приморья. 69 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в минувшие сутки. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора в пятницу, 25 сентября.

Более 50 человек победили COVID-19 за минувшие сутки в Приморском крае. Один человек не справился с болезнью, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

«Всего коронавирусом переболели 9 886 человек. За сутки выздоровели 53 человека, тест прошли 2 980 человек в Приморье», – отметили специалисты.

За соблюдением режима повышенной готовности в Приморье постоянно следят административные комиссии. В последние сутки они проверили в общей сложности более 2 тысяч торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 60 административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.

Отметим, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Предотвратить распространение коронавирусной инфекции помогает соблюдение простых правил безопасности: ношение масок, «социальная дистанция», дезинфекция помещений и поверхностей.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: covid-19  эпидемия  коронавирус 



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