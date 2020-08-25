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Как избежать второй волны COVID-19
Заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана МОРОЗОВА заявила, что для перехода на третий этап снятия ограничений (предполагает полную их отмену) коэффициент распространения инфекции на территории должен составлять не более 0,5 в течение восьми дней подряд.
«В Приморье по состоянию на 20 августа этот показатель равен 0,94, и, к сожалению, пока не двигается в сторону уменьшения. Поэтому говорить об отмене ограничений рано. Только в случае, если мы будем соблюдать все профилактические меры, проводить противоэпидемические мероприятия там, где выявляются случаи заболевания, – сможем подойти к третьему этапу. Тогда вновь можно будет проводить спортивные соревнования в помещениях, возобновится деятельность бассейнов, парков аттракционов и других объектов», – обозначила Светлана Морозова.
Кроме того, по ее мнению, приморцы могут избежать так называемой второй волны COVID-19. Для этого важно прилагать все усилия. «Все предприятия и каждый гражданин в отдельности должны понимать, что соблюдение противоэпидемических правил помогает предотвратить распространение вируса. К сожалению, не все добросовестно подходят к этому вопросу. Например, в середине июля произошел рост заболеваемости из-за пренебрежения гражданами санитарными правилами. Начался период отпусков, люди массово устремились на отдых, в том числе неорганизованный. Если бы этого не случилось, возможно, мы бы уже были на третьем этапе снятия ограничений», – подчеркнула заместитель главного санитарного врача края.
Напомним, жителям Приморья нужно по-прежнему соблюдать масочный режим в людных и общественных местах, «социальную дистанцию» - 1,5-2 метра, использовать антисептики.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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