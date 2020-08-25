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Как избежать второй волны COVID-19

25 Августа 2020, 12:30 | Приморье

Заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана МОРОЗОВА заявила, что для перехода на третий этап снятия ограничений (предполагает полную их отмену) коэффициент распространения инфекции на территории должен составлять не более 0,5 в течение восьми дней подряд.

«В Приморье по состоянию на 20 августа этот показатель равен 0,94, и, к сожалению, пока не двигается в сторону уменьшения. Поэтому говорить об отмене ограничений рано. Только в случае, если мы будем соблюдать все профилактические меры, проводить противоэпидемические мероприятия там, где выявляются случаи заболевания, – сможем подойти к третьему этапу. Тогда вновь можно будет проводить спортивные соревнования в помещениях, возобновится деятельность бассейнов, парков аттракционов и других объектов», – обозначила Светлана Морозова.

Кроме того, по ее мнению, приморцы могут избежать так называемой второй волны COVID-19. Для этого важно прилагать все усилия. «Все предприятия и каждый гражданин в отдельности должны понимать, что соблюдение противоэпидемических правил помогает предотвратить распространение вируса. К сожалению, не все добросовестно подходят к этому вопросу. Например, в середине июля произошел рост заболеваемости из-за пренебрежения гражданами санитарными правилами. Начался период отпусков, люди массово устремились на отдых, в том числе неорганизованный. Если бы этого не случилось, возможно, мы бы уже были на третьем этапе снятия ограничений», – подчеркнула заместитель главного санитарного врача края.

Напомним, жителям Приморья нужно по-прежнему соблюдать масочный режим в людных и общественных местах, «социальную дистанцию» - 1,5-2 метра, использовать антисептики.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: коронавирус  Роспотребнадзор  covid-19 



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