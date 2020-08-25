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Врачи призывают пройти вакцинацию

25 Августа 2020, 12:00 | Приморье

Ожидается, что в этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых в предыдущие годы не прививали. В этом году эпидемиологическая ситуация ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться сочетанные формы инфекции - коронавируса с ОРВИ или гриппом. Поэтому специалисты призывают жителей Приморья принять участие в вакцинации.

 «Одно заболевание человек переносит легче, чем когда к нему присоединяются другие инфекции. Поэтому основная задача на сегодняшний день – это иммунизация приморцев. В этом году она должна составлять не менее 60% населения края, чтобы образовалась “иммунная прослойка”. Обычно эта цифра была меньше – 45%», – прокомментировала ситуацию заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана МОРОЗОВА. Специалист также добавила, что в настоящее время в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера проводится исследование проб для выявления коллективного иммунитета к инфекции на территории Приморья.

Специалисты Роспотребнадзора информируют, что мобильные пункты будут размещены в крупнейших городах Приморья в наиболее людных местах. Уже сейчас известно, что во Владивостоке они появятся возле крупнейших торговых центров: «Калина Молл», «Черемушки» и других. В Артеме прививочные комплексы установят на площади Ленина и у трех торговых центров города, в Уссурийске – на центральной площади и в муниципальном учреждении культуры «Горизонт», а в Находке – у торгового центра «Мега» и между торговыми центрами «Фреш 25» и «Клен».

Мобильные комплексы вакцинации будут представлять собой палатки площадью 60 квадратных метров, укомплектованные бактерицидными облучателями, процедурными столиками, кушеткой, а также двумя позициями для медицинских работников.

«В палатках мы будем прививать бесплатно всех, кто будет заходить. Единственное требование – с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Каждый, кто пройдет процедуру вакцинирования, получит подтверждающий это сертификат», – рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия ХУДЧЕНКО.

Напомним, прививочная кампания против гриппа пройдет в Приморском крае в период с 1 сентября по 1 ноября. «За счет средств федерального бюджета будут прививать представителей групп риска: детей с 6 месяцев до 18 лет, граждан старше 60 лет, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, работников медицинских, коммунальных и образовательных учреждений, сферы транспорта, а также студентов и граждан призывного возраста», – сообщили в краевом минздраве.

В связи с сохраняющимися рисками заражения коронавирусом приморцам рекомендуется носить маски, соблюдать «социальную дистанцию» и личную гигиену - чаще обычного мыть руки и использовать антисептики.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: вакцинация  грипп 



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