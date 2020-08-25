Снимать маски пока рано

В Приморье, по информации территориального управления Роспотребнадзора, на конец прошлой недели ежесуточное число заболевших постепенно снижается

За сутки 18 августа в Приморье зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, нарастающим итогом общее количество заболевших составляет 8527 человек. За 19 августа в Приморье зарегистрировано 87 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего с начала эпидемии – 8703.

Пока стабильно

Заболевшие выявлены в шести муниципалитетах Приморья. И если во Владивостоке динамика новых случаев коронавируса снижается (49 против 57, в среднем, за три последних дня), то в Находке, Артеме, Спасске-Дальнем, Партизанском районе и Хорольском округе наблюдается заметный рост заболеваемости. Особенно это касается Находки и Партизанского района, где с 16 августа новые случаи не регистрировались, а на 20 августа – 9 и 8 соответственно. Также, по информации оперштаба от 20 августа, новых жертв нет, всего с начала пандемии с болезнью в Приморском крае не справились 99 человек.

«На сегодняшний день в Приморье фактически нет районов, где не было бы зарегистрированных случаев. На отдаленных территориях это в основном завозные истории», – отметила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия ХУДЧЕНКО. Однако позитивным моментом остается то, что ежесуточное число заболевших перестало расти. В свете этого в Приморье началась проработка вопроса о потенциальном возвращении части коечного фонда, зарезервированного для больных коронавирусом, для плановой госпитализации по другим направлениям.

«Сейчас у нас занято около 63% коечного фонда, и мы впервые за все время начали разговор о выводе части коечного фонда, его перепрофилировании обратно в те виды помощи, которые они должны оказывать», - рассказала Анастасия Худченко. В частности, по Находкинской больнице, при условии стабилизации ситуации, будут отказываться от отделения в бухте Отрада для легких форм и постепенно вводить в оборот саму больницу.

При этом, как сказал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, по многим регионам, в том числе и по Москве, сохраняется рост заболеваемости. «Поэтому снимать какие-либо ограничения, масочный режим на предприятиях, оказывающих услуги населению, пока недопустимо. Мы готовимся к началу учебного года, и нам важно не допустить его срыва», - резюмировал глава региона.

Деятельность приостановлена

За соблюдением режима повышенной готовности в Приморье постоянно следят административные комиссии. К примеру, за сутки 17 августа в рейдовых мероприятиях в Приморском крае приняли участие 564 сотрудника органов внутренних дел и 125 сотрудников Росгвардии. Проверено в общей сложности 2080 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. Проведена разъяснительная работа среди 1568 жителей Приморского края, составлено 107 протоколов об административных правонарушениях. 48 предприятий приостановили свою деятельность из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил.

Активная административная работа призвана пресечь нарушения санитарно-эпидемиологического режима. «На территории 19 муниципальных образований проводятся 53 проверки в отношении предприятий торговли, общественного питания, баз отдыха. Всего нарастающим итогом составлен 231 протокол, на рассмотрении в судах находятся 34 дела. По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложены штрафы на общую сумму свыше 200 тысяч рублей», – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ.

Напомним, режим повышенной готовности в Приморье продлен. Жителей просят соблюдать «социальную дистанцию» - не менее 1,5 метров, масочный режим и личную гигиену. По возможности люди из групп риска должны оставаться на самоизоляции.

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Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



