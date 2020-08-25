Ручка, тетрадка, маска…

Чтобы минимизировать риски переноса школьниками коронавируса, деятельность образовательных учреждений будет организована особенным образом

Несмотря на усилия политиков, медиков и ученых в борьбе с эпидемией коронавируса, остановить распространение этого опасного заболевания пока не удается. Однако учебный процесс отменить или перенести – большая проблема, и 1 сентября российские школы распахнут свои двери перед учениками.

Многие ждут этой даты с большой опаской, что выход детей в образовательные учреждения приведет к всплеску новой волны коронавирусной инфекции, ведь дети могут являться переносчиками опасного заболевания. Чтобы минимизировать подобные риски, работа школ будет организована особым образом, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. Подробнее - в газете «Золотой Рог».

Коронавирус по-детски

Суточная «норма» заболевших коронавирусной инфекцией в Приморье сейчас варьируется от 80 до 90 человек. По информации территориального управления Роспотребнадзора, всего с начала эпидемии 98 случаев закончились летальным исходом. Что касается выздоровевших, их уже более 6,87 тысяч человек.

Дети, как и взрослые, подвержены заражению COVID-19. Но, по словам специалистов, протекание болезни у детей, как правило, проходит легче, чем у взрослых. Общая «детская» проблема в том, что все они являются переносчиками заболевания даже в том случае, если внешних признаков заражения у ребенка нет. Вирус у детей может протекать бессимптомно, поэтому ребенок, который стал переносчиком заболевания, может не вызвать у взрослых подозрений.

Например, в Пожарском районе Приморья был зафиксирован случай заражения матери от своего ребенка.

При этом есть и обратная сторона медали.

Зачастую симптоматика COVID-19 у детей такова, что им диагностируют любые другие заболевания, кроме смертельной коронавирусной инфекции.

Так, в некоторых случаях у детей единственным проявлением болезни являются желудочно-кишечные симптомы, вроде диареи и рвоты. Не так давно в больницы стали попадать дети с мультисистемным воспалительным синдром, при котором у них появляется лихорадка, сыпь, краснеют глаза, опухают лимфоузлы и возникает резкая боль в животе. Это все происходит из-за воспаления органов в теле - кожи, глаз, кровеносных сосудов и сердца - и даже может привести к токсическому шоку.

Согласно исследованию, наиболее частыми переносчиками являются дети в возрасте до шести лет. Поэтому, детские дошкольные учреждения могут обладать повышенным фактором риска в распространении инфекции. Кроме того, как показывает практика, малыши не склонны соблюдать меры предосторожности: не трогать лицо и регулярно мыть руки. Напротив, дошкольники особенно любят играть на полу и тащить в рот разные интересные для них предметы, пробуя их на вкус.

Школьники также подвержены инфекции. И с учетом скорого наступления учебного года, прогнозы некоторых врачей на вторую волну коронавируса не звучат фантастически.

Министр здравоохранения Анастасия ХУДЧЕНКО поясняла: «Были периоды, когда детский коечный фонд в крае, который у нас развернут на базе двух учреждений, был занят практически полностью. Сейчас среди детского населения ситуация более или менее стабильна, но нужно четко помнить, что среди детей наибольшее количество бессимптомных форм, легких форм, которые текут как банальное ОРВИ и не принимаются никем во внимание».

Министр здравоохранения подчеркивала, что дети являются активными распространителями инфекции. В Приморье было зафиксировано много «домашних» очагов распространения инфекции, в которых первым заболевшим является ребенок, а затем заражались все взрослые, порой с очень серьезными последствиями для здоровья.

«Поэтому ко всей респираторной симптоматике у детей сейчас нужно относиться очень внимательно. Даже если у ребенка насморк и небольшая температура – все то, что мы называем «продуло», «простыл», «на солнце перегрелся» и так далее – все это требует наблюдения. По меньшей мере, вызова врача», – отмечает куратор здравоохранения.

1 сентября - быть!

Известно, что министр образования края Наталья БОНДАРЕНКО в своем докладе главе региона доложила, что приморские школы готовы к началу нового учебного года.

Олег Кожемяко настоятельно рекомендует начинать учебный процесс постепенно, не подвергая учеников излишнему стрессу.

«С учетом того, что наши дети несколько месяцев находились на каникулах, не надо перегружать их сразу. Начинайте по 2-3 урока в день, постепенно наращивая учебную программу», - говорит губернатор края.

Администрации и педагоги приморских школ уверены, что наступающий учебный год потребует много усилий как со стороны учителей, так и самих школьников, и их родителей.





«Важно донести до всех, что соблюдение правил должно стать общепринятой нормой. Что касается нашего образовательного учреждения, к приему школьников мы полностью готовы», - рассказала директор школы (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа») пгт. Ярославский Хорольского муниципального района Приморского края Надежда ДМИТРЕНКО, остановившись подробнее на предпринятых мерах:

«Во-первых, задача педагогов - обеспечить минимальный контакт учащихся друг с другом. Сами учителя будут преподавать уроки в медицинских масках. Для детей масочный режим не обязателен. Конечно, с учетом того, что в нашей школе педагогический состав в основном состоит из «возрастных» учителей, им будет непросто пребывать в масках ежедневно по несколько часов, но это вынужденная необходимость.

Далее, при входе в школу будут измерять температуру и проверять на наличие симптомов ОРВИ всех - и детей и взрослых. При любых подозрениях человек будет изолирован.

В третьих, за каждым классом будет закреплено одно помещение, перемещение из класса в класс исключено.

Посещение столовой будет осуществляться небольшими группами учащихся. Работникам пищеблока предписано в обязательном порядке носить маски и перчатки.

Во время перемен и прогулок общение между учениками разных классов будет ограничено. Массовые мероприятия отменены.

Также, мы готовы к усиленной дезинфекции и санитарной обработке помещений. В каждом классе на стенах установлены бактерицидные рециркуляторы, обеззараживающие воздух.

На данный момент, нам были выделены деньги на дозаторы с антисептическим средством для рук, мыло, и туалетную бумагу, маски, перчатки и так далее. Но хочется отметить, что как дальше будет осуществляться финансирование — пока не понятно. Нам известно, что придется нести ответственность за любые нарушения, но дополнительно закупать все необходимое, чтобы осуществлять рекомендации Роспотребнадзора, на собственные средства школа не имеет возможности. Надеемся на то, что власти нам в этом помогут».

Ключевые разъяснения

21 августа прошло ежегодное совещание работников образования Приморского края. На этот раз оно состоялось на площадке дома культуры «Горизонт» в Уссурийске. Педагоги со всего Приморья в течение дня как очно, так и дистанционно обсудили вопросы отрасли, подвели итоги прошедшего учебного года и определили на будущее перспективы развития системы.

Губернатор в своем выступлении обозначил несколько направлений развития отрасли. В частности, Олег Кожемяко подчеркнул, что образовательным организациям в связи с опасностью коронавируса придется внести существенные коррективы в уже сложившийся уклад школьной жизни, исходя из выпущенных Роспотребнадзором рекомендаций.

«Прописаны санитарные правила для учреждений образования. Все школы прошли мониторинг на готовность к началу учебного года, поэтому пока мы не видим особых препятствий, главное – соблюдать все необходимые нормы», – подчеркнул Олег Кожемяко.

В Роспотребнадзоре Приморья дали разъяснения по работе общеобразовательных учреждений в период эпидемии коронавируса. Школы края откроются традиционно в День знаний – 1 сентября – и будут функционировать со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Установленные для образовательных организаций правила обязательны к исполнению и направлены на предотвращение заноса и распространения COVID-19.

В том числе, речь идет про так называемый “входной фильтр” – у каждого входящего должны измерять бесконтактным способом температуру тела. Ношение масок для детей необязательно.





Заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана МОРОЗОВА пояснила, что советы и рекомендации в части подготовки детей к школьному периоду остаются прежними, но не все граждане ответственно подходят к их исполнению, искусственно понижая градус опасности эпидемии. Данные рекомендации - общие для всех: соблюдение дистанции (для Приморского края - это не менее 1,5 метров друг от друга), повсеместное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, при необходимости - использование перчаток. «Чтобы купировать распространение пандемии, каждый гражданин обязан со всей серьезностью относиться к своему здоровью. Если человек не боится «заразы» сам, то ему необходимо подумать о тех людях, которые находятся с ним в контакте. В случае обнаружения любых отклонений от нормы, человека необходимо отстранить от работы (учебы), изолировать его дома и вызвать медработника для проведения последующего обследования», - подчеркнула Светлана Морозова. Кроме того, представитель Роспотребнадзора уточнила, что в случае дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки в крае уже совсем скоро смогут работать в полном объеме детские сады. «Сейчас на базе дошкольных учреждений действуют только дежурные группы. В сентябре возможно возобновление работы детских садов в полном объеме при проведении профилактических мероприятий и соблюдении всех необходимых требований», – подытожила Светлана Морозова.

Отметим, что опасения многих российских граждан по поводу нового массового перевода школ на дистанционное обучение беспочвенны и, как минимум, преждевременны. Этот миф развеял министр просвещения России Сергей КРАВЦОВ официально заявив в своем видеообращении к педагогическим работникам, что онлайн-формат не войдет напрямую в режим обучения. Он подчеркнул, что школы страны никогда не перейдут на полный дистанционный формат. По его словам, это дополнительные наработки, применять которые в прошедшем учебном году было вынужденной мерой. По мнению Сергея Кравцова, ничто не заменит очное образование, способствующее, в том числе, социализации детей в учреждении.





Ну, и в завершение - немного о психологических особенностях учебы в условиях вышеуказанных ограничений. Вот что советует психолог, Монтессори-педагог Ярослава РЫНДИНА:

- Мне кажется, врослые люди могут помочь себе и детям, стремясь быть гибкими. XXI век диктует нам такие условия, что ситуация может поменяться в любой момент. Изменения – наша норма, как ни парадоксально, наша стабильность. Родителям необходимо поддерживать детей, подключаться к их чувствам. Выслушивать - в ситуации перемен это особенно актуально.

И помните о необходимости соблюдения гражданами ряда простых правил безопасности, чтобы избежать заражения новой коронавирусной инфекцией: мойте чаще руки, носите маски в общественных местах и местах скопления людей, соблюдайте «социальную дистанцию» - 1,5-2 м, избегайте тесных контактов с людьми из группы риска - берегите себя и своих близких.

ВАЖНО

Школы оборудуют по-новому

Губернатор края Олег КОЖЕМЯКО не раз подчеркивал, что задача власти – не допустить срыва 1 сентября, дети должны организованно пойти в школы.

«Работа административных комиссий продолжается, в том числе по составлению списков и установлению перечня необходимого оборудования, которое нужно будет для начала учебного года. Это бактерицидные лампы, бесконтактные термометры, маски для педагогического состава, дезинфицирующие вещества и так далее», – говорит глава региона.

На фото: Приморские школы готовы к началу нового учебного года, но детали работы в условиях ограничений пока плохо просматриваются.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.