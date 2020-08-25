Врач "от сохи"

Федеральные целевые программы стимулируют врачей к переезду в глубинку

Для Приморского края, как, впрочем, и для большинства регионов России, характерно неравномерное распределение медицинских кадров. Изменить существующее положение вещей в целях повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи на территории края призваны федеральные целевые программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», реализация которых проходит в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. В текущем году на эти цели предусмотрели 125 миллионов рублей. О том, что это за проекты, и как они работают в регионе, расскажет газета «Золотой Рог».

Цена «докторской» периферии

По данным краевого департамента здравоохранения, в больницах и поликлиниках региона дефицит кадров в сфере медицины составляет свыше 1,2 тысяч врачей по 61 специальности и более 1,3 тысяч специалистов среднего звена. Отрасль остро нуждается в терапевтах, педиатрах, врачах скорой помощи, анестезиологах-реаниматологах, акушерах-гинекологах и психиатрах. Для решения кадрового вопроса в 2012 году была создана программа «Земский доктор», в рамках которой специалистам предоставляются единовременные компенсационные выплаты.

За семь-восемь лет тысячи молодых специалистов воспользовались помощью государства, а медицинские организации в сельской местности пополнились квалифицированными работниками. Программа «Земский доктор» направлена на стимулирование молодых врачей к переезду в сельскую местность. Ранее, до начала реализации инициативы правительства, согласно официальной статистике, количество врачей в российской глубинке сократилось на 4%, и вопрос дефицита кадров заострялся с каждым годом. Нежелание выпускников вузов ехать работать в деревню обосновано и логично. Одна из причин - отсутствие собственного жилья. Теперь в рамках программы «Земский доктор» переехавшие в сельскую местность квалифицированные медицинские работники получили право на единовременную денежную компенсацию в размере 1 млн рублей. Эти деньги налогом не облагаются, и гражданин распоряжается ими по своему усмотрению без каких-либо ограничений. Скорее всего, молодой врач задумается о приобретении собственного жилья. Таким образом может быть решен жилищный вопрос сельских медиков, имеющих диплом о высшем образовании.

Изначально программа для сельских докторов оплачивалась 50 на 50 совместно из федерального и местного бюджетов.

С 2016 года правительство решило взять на себя 60% бюджета программы, оставив местным властям только 40%. Вакансии, которые создаются местными властями, соискатели подбирают себе самостоятельно, в том числе, просматривая официальные объявления о трудоустройстве.

Критерии для потенциальных участников таковы: до 2019 года возраст не должен был превышать 50 лет, высшее медицинское образование - обязательно, наличие готовности заключить трудовой договор с медицинским учреждением сроком на пять лет. Также необходимо заключить договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта. Все указанные критерии необходимо подтвердить.

Фельдшер-полумиллионер

Интегральная программа «Земский фельдшер» была создана по аналогии с программой «Сельский доктор», но с некоторыми изменениями условий.

Данная программа реализуется только в тех регионах страны, которые выразили желание ее у себя проводить. Ключевые ее цели- заключаются в повышении доступности первичной медицинской помощи для людей, проживающих на селе, в снижении возрастного порога состава кадров медицинских работников, в улучшении жилищных условий специалистов и, конечно, в повышении престижности труда сельского фельдшера.

Программа «Земский фельдшер» предусматривает единовременную денежную выплату в размере 500 тысяч рублей. Эти деньги молодой специалист может использовать по своему усмотрению.

Финансирование осуществляется через месяц после оформления документов и заключения договора. До 2019 года кандидат для участия в проекте должен был быть не старше 50 лет и обязательно иметь среднее медицинское образование. Для вхождения в программу медработнику нужно будет переехать в выбранный им для работы сельский населенный пункт. Так же, как и по программе «Сельский доктор», в данном проекте предусмотрена «отработка» в сельской местности на полной ставке не менее пяти лет. Чтобы заключить договор, потребуются следующие документы: заявление на заключение договора по единовременной денежной выплате; копия паспорта получателя финансовой поддержки; ксерокопия трудового договора с медработником, который предусматривает его пяти - летнюю работу в медучреждении; копия трудовой книжки медработника; копия диплома учебного заведения о получении среднего профильного образования и приложений к нему; копия сертификата по специализации; копия документа, удостоверяющего место жительства (пребывания), которое свидетельствует о факте прибытия в сельский населенный пункт.

При досрочном расторжении договора в случае инициативы самого медработника, он должен будет вернуть полученные деньги в бюджет.

Отметим, что договоры и последующие выплаты и в первом, и во втором случае осуществляются непосредственно через Министерство здравоохранения.

Основанием для отказа соискателю могут быть недостоверные сведения в документах, предоставление не всех документов или несоответствие медработника необходимым требованиям.

А если форс-мажор?

Согласно установленным условиям, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» есть несколько обстоятельств, по которым деньги сотруднику возвращать не придется, даже если он не отработал положенные пять лет. К ним относится, например, ситуация, при которой в медицинской организации произошло сокращение штата, и врач, получивший денежную помощь, попал под сокращение. Еще один случай невозврата денежной компенсации касается прецедента ликвидации медицинской организации. Также ситуации, при которых работник был признан полностью нетрудоспособным или погиб, признаются чрезвычайными обстоятельствами, препятствующими выполнению трудовой деятельности. Деньги министерству не возвращаются.

Молодые женщины-врачи, получившие подъемные, должны знать, что при наступлении беременности их трудовые отношения не прерываются. На время декрета и отпуска по уходу за ребенком место в больнице сохраняется и, следовательно, деньги никто не отберет.

Последние изменения

В регионах, где работает программа «Земский фельдшер», она дает хорошие результаты в части увеличения в сельских населенных пунктах численности фельдшерского состава. С учетом положительных результатов принято решении о продлении программы в 2020 году. Серьезные изменения произошли и с «цензом возраста». Так, в самом начале проекты были рассчитаны на молодых людей до 25 лет, затем возрастная планка повысилась до 50 лет. С текущего года правительством РФ, по поручению президента РФ, было решено отменить возрастной ценз в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2020 году подъемные в 1 млн и 500 тыс. руб. смогут получить, соответственно, врачи и фельдшеры старше 50 лет. Необходимые изменения в Закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» были внесены до 1 декабря 2019 года.

КСТАТИ

«Земский доктор» и целевой набор – в особом приоритете

Если районные медицинские колледжи более-менее обеспечивают персоналом районные больницы, то с врачами дела обстоят гораздо хуже. Как признается главврач Спасской районной больницы, решать проблему с нехваткой тех же реаниматологов, рентгенологов, акушеров-гинекологов очень помогают программа «Земский доктор» и целевой набор.

Так, в текущем году Тихоокеанский государственный медицинский университет принимает на обучение по целевым направлениям 328 абитуриентов. Более половины из них – 166 целевых мест – отданы для Приморья. После окончания университета молодые специалисты будут обязаны отработать от трех до пяти лет в государственной медицинской организации, которая их направила.

Абитуриенты, поступающие по целевому набору, будут заключать договор с медучреждением и вузом. В 2020 году в рамках целевой программы абитуриенты поступили на обучение в главный медицинский вуз Дальнего Востока по специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Фармация», «Клиническая психология» и «Медицинская биохимия».

Ректор медуниверситета Валентин ШУМАТОВ отметил, что число специализаций расширяется уже второй год подряд. «Ежегодно количество целевых мест в нашем вузе увеличивается. В прошлом году целевиков принято в три раза больше. Тогда министерство здравоохранения РФ определило для Приморья 500 бюджетных мест, из которых 283 – целевой набор. В этом году таких мест уже 328», – сообщил он, отметив при этом, что 50 мест предусмотрели для ребят из «особой» категории – это дети-сироты, инвалиды и другие.

В региональном минздраве отмечают, что целевой набор становится популярным среди выпускников школ. «Третий год желающих поступить на целевой основе – несколько человек на место. Среди абитуриентов проходит конкурс. Мы же, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы выпускниками целевого обучения были ребята с хорошими баллами в школьном аттестате, а значит, в будущем – квалифицированные врачи. Без компетентных и неравнодушных специалистов любое самое современное оборудование может остаться неиспользованным, поэтому так важно, чтобы в приморское здравоохранение приходили те, у кого уже со школьной скамьи есть огромное желание лечить людей», – подчеркнула заместитель председателя правительства края – министр здравоохранения Анастасия ХУДЧЕНКО.

На фото: Финансирование осуществляется через месяц после оформления документов и заключения договора.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.