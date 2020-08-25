На первый-второй рассчитайсь!

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25 Августа 2020, 08:40 | Приморье

В Приморье возобновляют свою деятельность кинотеатры

В Приморском крае продолжает сохраняться режим повышенной готовности. Однако власти поэтапно вводят некоторые послабления, как говорится, возвращают к нормальной жизни экономику региона.

Так, могут теперь возобновить свою деятельность кинотеатры и театры. При этом они должны соблюсти некоторые условия, а именно обеспечение санитарно-эпидемиологических требований – это и дезинфекция помещений, и использование средств индивидуальной защиты как посетителями, так и персоналом, и «социальная дистанция», и наличие отдельного входа.

Для этого региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 подготовил разъяснения о том, как организации в сфере культуры смогут принимать посетителей в рамках действующего в регионе режима повышенной готовности. Как говорится в разъяснении, максимальное количество посетителей одномоментно не может превышать 50% от общей вместимости помещения. Контролировать число гостей будут сотрудники и служба безопасности. Рассадка посетителей в залах – в шахматном порядке, а кафе и бары внутри зон обслуживания смогут работать только навынос. Также организациям необходимо регулярно дезинфицировать помещения, сиденья и контактные поверхности – не реже одного раза в два часа.

Отдельно сообщается, что для возобновления деятельности учреждениям необходимо письменно уведомить о готовности к работе министерство культуры и архивного дела Приморского края. Утвержденную форму нужно направлять на электронную почту [email protected] Далее будет проведен мониторинг всех подавших уведомления организаций с внесением их в реестр как выполняющих или невыполняющих санитарные требования.

Следить за исполнением учреждениями культуры обязательств будут минкульт и минпромторг Приморья, а также группы контроля под руководством глав муниципальных образований.

«21 августа административные комиссии проверили 12 кинотеатров – во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Уссурийске, Партизанске, Лазовском округе. Все они соответствуют заявленным требованиям», – подчеркнули специалисты.

Так, в прошедшую пятницу проверки прошли в семи кинотеатрах Владивостока: «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черёмушки», «Москва», «Киномакс», «Нептун».

«В находящихся в торговых центрах кинотеатрах сделаны отдельные входы с улицы, что является сегодня существенным условием для возобновления их деятельности», – отметили специалисты.

В ближайшие дни будут проверены остальные подавшие уведомления кинотеатры края.

Власти напоминают о необходимости соблюдения гражданами ряда простых правил безопасности, чтобы избежать заражения новой коронавирусной инфекцией: мойте чаще руки, носите маски в общественных местах и местах скопления людей, соблюдайте «социальную дистанцию» - 1,5-2 м, избегайте тесных контактов с людьми из группы риска - берегите себя и своих близких.

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Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: кинотеатры  культура  коронавирус  здоровье 



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