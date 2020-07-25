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В Приморье большое число заболевших COVID-19 – люди активного возраста

25 Июля 2020, 11:10 | Приморье

За сутки в Приморье выявлено еще 110 новых случаев коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю напоминает о необходимости соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 6170 приморцам.

По информации ведомства, за сутки в Приморье выявлено 110 новых случаев коронавируса (нарастающим итогом – 6170), один пациент скончался (всего 68), выздоровели 112 жителей края (всего 4637).

По наблюдениям специалистов, большое число заболевших – люди активного возраста, многие из которых являются офисными работниками. Чтобы свести к минимуму риск заразиться коронавирусом на работе, нужно соблюдать ряд рекомендаций:

– для своевременного выявления заболевших необходимо вести ежедневный контроль температуры тела сотрудников;

– для предупреждения инфицирования необходимо постоянно обрабатывать руки антисептиком, особенно после посещения мест общего пользования, соблюдать  дистанцию между работниками не менее 1,5 метра, использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, перчатки;

– проводить совещания и иные производственные  коллективные мероприятия в дистанционном режиме, либо с использованием средств видеоконференцсвязи;

– исключить  проведение торжественных и корпоративных мероприятий, а также совместный прием пищи сотрудниками;

– постарайтесь избегать непосредственного контакта, например, рукопожатий, не пользуйтесь общей посудой и другими предметами обихода, помните, что заболевание может протекать бессимптомно;

– в течение рабочего дня обрабатывайте контактные поверхности ручки, поручни, рабочие столы дезинфицирующими и антисептическими средствами, используйте перчатки при посещении мест общего пользования на работе;

–при появлении каких-либо симптомов ОРВИ, повышении температуры, необходимо остаться дома, вызвать врача  проинформировать работодателя об ухудшении самочувствия.

В свою очередь, работодатели при получении сообщения о заболевании работника должны незамедлительно принять меры по отстранению его от работы.

При подтверждении у работника COVID-19, работодатель обязан обеспечить своевременное установление всех лиц, с которыми контактировал заболевший, отстранение их от работы для проведения медицинского наблюдения, обследования. 

«Действующим законодательством предусмотрена ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологического мер и правил. 

Те же действия или бездействие влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», - пояснили в Роспотребнадзоре.

За игнорирование эпидтребований предусмотрена и уголовная ответственность - если в результате нарушения гражданами, контактировавшими с лицом, у которого подтверждено наличие COVID-2019, был причинен вред здоровью иных лиц, или же, если такие действия повлекли в результате смерть иных лиц, граждане будут привлечены к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ, либо к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ.   

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: covid-19  коронавирус 



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