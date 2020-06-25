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COVID-19: За сутки в Приморье коронавирус диагностирован еще у 84 человек
97 жителей Приморского края победили коронавирус за минувшие сутки, общее число выздоровевших составляет уже 2 364 человека, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
По информации управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, несмотря на ежесуточное снижение числа заболевших, количество выявляемых с COVID-19 пока остается довольно высоким. Так, за сутки коронавирус диагностирован еще у 84 человек, наибольшее число заболевших выявлено во Владивостоке – 55, в Находке – девять, в Арсеньеве и Уссурийске – по пять человек. Всего с начала эпидемии – 3 895 человек.
Не справились с болезнью 40 пациентов, один летальный исход зафиксирован за прошедшие сутки.
«Больная 86 лет страдала сахарным диабетом и тяжелой сердечно-сосудистой патологией, последствиями инсульта. Поступила в стационар уже с тяжелой вирусной пневмонией. К сожалению, лечение результатов не принесло», – уточнили в оперштабе.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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