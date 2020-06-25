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Во Владивостоке ремонтируют поликлинику, которая обслуживает более 20 тысяч человек
Капитальный ремонт всего трехэтажного здания поликлинического отделения клинической больницы №4 полным ходом идет во Владивостоке. Уже в сентябре все население, приписанное к поликлинике, а это более 20 тысяч человек, включая жителей острова Попова, будут получать медицинскую помощь в комфортных и современных условиях.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, масштабные работы в поликлинике, которая была построена в 1959 году, финансируются из бюджета Приморского края по распоряжению губернатора Олега КОЖЕМЯКО. К настоящему времени подрядная организация уже выполнила работы по демонтажу внутренних конструкций здания, не видевшего ремонта с 2013 года.
«Сейчас проходит полная замена кровли. В ходе работ будут полностью проложены новые сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, пожарной сигнализации и внутренних сетей связи. Также будет полностью восстановлена дренажная система», – сообщила главный врач больницы Елена НОВИЦКАЯ, отметив, что осуществить работы одномоментно в таком объеме позволила ситуация, связанная с пандемией коронавируса, из-за которой было ограничено оказание помощи непосредственно в поликлинике, и она максимально оказывается на дому. Она подчеркнула, что капитальный ремонт затронет не только внутреннее пространство, но и внешнее. Фасад здания «оденут» в керамогранит.
Кроме того, новая поликлиника будет отвечать принципам бережливого производства. В частности, предусмотрено разделение потоков больных и здоровых пациентов; тех, кто проходит диспансеризацию или получает специализированную медицинскую помощь.
Фотографии предоставлены медучреждением
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