www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.84 р. 100 JPY: 64.62 р.
EUR: 77.76 р. 10 CNY: 97.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

Санитарная авиация приходила на помощь приморцам уже 80 раз

25 Июня 2020, 10:40 | Приморье

С начала года 80 пациентов эвакуировано вертолетами из отдаленных районов Приморья в медицинские учреждения третьего уровня для оказания высококвалифицированной помощи. Еще восемь раз специалисты центра медицины катастроф отправлялись на «крылатых скорых» для выполнения операций и проведения консультирования нетранспортабельных пациентов в глубинку.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, с начала года общий налет санитарных вертолетов составил более 263 часов.

«Санитарная авиация не приостанавливала свою работу. Мы продолжаем доставлять экстренных пациентов из самых удаленных уголков края», – сообщили в ведомстве.

Здесь подчеркнули, что только с начала июня санавиацией было доставлено 10 пациентов.

«Среди них трое детей и семеро взрослых. Всем требовалась экстренная помощь в медучреждениях третьего уровня. Четверо доставлены в региональный сосудистый центр при краевой клинической больнице №1, двое – в кардиологию медцентра ДВФУ, еще несколько пациентов принял травмоцентр Владивостокской клинической больницы №2 и центр эндокринологии Краевой клинической больницы №2», – сообщили в региональном минздраве.

Отмечено, что география полетов санитарной авиации ежегодно расширяется. Только за первую половину июня вертолеты побывали в Дальнегорске, Находке, Пластуне, Дальнереченске и других населенных пунктах Приморья.

В минздраве подчеркивают, что развитие санитарной авиации в регионе позволило приблизить специализированную медицинскую помощь для сельских жителей.

«Благодаря санавиации есть возможность экстренно транспортировать пациента, например, с инфарктом, в сосудистый центр. Оперативность позволяет сохранить человеку трудоспособность, а иногда и жизнь», – подчеркнула замминистра Тамара Курченко.

Напомним, что снижение смертности населения трудоспособного возраста – одна из задач национального проекта «Здравоохранение».

На фото С начала года общий налет санитарных вертолетов составил более 263 часов.

Фото Primorsky.Ru

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: приморье  санитарная авиация 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]