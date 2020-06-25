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Санитарная авиация приходила на помощь приморцам уже 80 раз
С начала года 80 пациентов эвакуировано вертолетами из отдаленных районов Приморья в медицинские учреждения третьего уровня для оказания высококвалифицированной помощи. Еще восемь раз специалисты центра медицины катастроф отправлялись на «крылатых скорых» для выполнения операций и проведения консультирования нетранспортабельных пациентов в глубинку.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, с начала года общий налет санитарных вертолетов составил более 263 часов.
«Санитарная авиация не приостанавливала свою работу. Мы продолжаем доставлять экстренных пациентов из самых удаленных уголков края», – сообщили в ведомстве.
Здесь подчеркнули, что только с начала июня санавиацией было доставлено 10 пациентов.
«Среди них трое детей и семеро взрослых. Всем требовалась экстренная помощь в медучреждениях третьего уровня. Четверо доставлены в региональный сосудистый центр при краевой клинической больнице №1, двое – в кардиологию медцентра ДВФУ, еще несколько пациентов принял травмоцентр Владивостокской клинической больницы №2 и центр эндокринологии Краевой клинической больницы №2», – сообщили в региональном минздраве.
Отмечено, что география полетов санитарной авиации ежегодно расширяется. Только за первую половину июня вертолеты побывали в Дальнегорске, Находке, Пластуне, Дальнереченске и других населенных пунктах Приморья.
В минздраве подчеркивают, что развитие санитарной авиации в регионе позволило приблизить специализированную медицинскую помощь для сельских жителей.
«Благодаря санавиации есть возможность экстренно транспортировать пациента, например, с инфарктом, в сосудистый центр. Оперативность позволяет сохранить человеку трудоспособность, а иногда и жизнь», – подчеркнула замминистра Тамара Курченко.
Напомним, что снижение смертности населения трудоспособного возраста – одна из задач национального проекта «Здравоохранение».
На фото С начала года общий налет санитарных вертолетов составил более 263 часов.
Фото Primorsky.Ru
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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