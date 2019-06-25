Тренажер для медика

В симуляционно-тренинговом центре на базе ТГМУ проводят повышение квалификации для медицинского персонала

Симуляционные технологии обучения активно входят в систему медицинского образования в России. В условиях быстрого развития медицинских технологий традиционные программы подготовки специалистов перестали отвечать потребностям системы здравоохранения. Теперь для подготовки грамотного медицинского специалиста необходимо сочетать традиционные преподавательские методики и современные технологии.

Учат всему…

Институт симуляционных и аккредитационных технологий на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета Минздрава России был создан в 2010 году. Изначально он планировался для обучения студентов и курсантов, повышения квалификации врачей, отработки практических навыков в конкретных клинических ситуациях. Обучение проводится на разнообразных моделях, тренажерах и виртуальных симуляторах, что позволяет достоверно моделировать ситуации. Есть тренажеры и для отработки неочевидной профессиональной деятельности медицинских работников, например, общения с пациентами. На приобретение современного оборудования, а также манекенов и тренажеров для Центра, медицинский университет потратил почти 40 миллионов рублей.

Здесь установлено несколько десятков видов тренажеров последнего поколения, среди которых робот-симулятор роженицы, тренажеры для гинекологических обследований, манекены плода, а также уникальные хирургические симуляторы - виртуальный, с функцией обратной тактильной связи, и компьютерный для родов. «В медвузах обучение проходит на симуляторах - специальных тренажерах, - говорит главный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации и остеопатии по Дальнему Востоку Анатолий БЕЛЯЕВ. - Это хорошо как для студентов, так и для практикующих врачей. В мою студенческую пору мы осваивали манипуляции сразу на пациентах. Сейчас студенты не смогут к ним подойти без соответствующего сертификата. Они будут отрабатывать сложные ситуации, коммуникативные навыки, и оттачивать свое мастерство на симуляторах. В случае с врачами повышение квалификации в симуляционном центре тоже играет важную роль. Предположим, что врач работает неврологом в клинике. Он не проводит сердечно-легочную реанимацию в своей работе. А навык этот очень важен, и терять его нельзя. Симуляторы помогают врачам совершенствовать и свои коммуникативные навыки, для общения с пациентами». Обучение ведется по двум модулям: общепрофессиональные и специальные навыки и умения. В обучении широко применяют инновационные образовательные технологии: стандартизованные пациенты, образовательные кейсы с привлечением электронных ресурсов.

Созданы электронные версии учебно-методических комплексов специальностей. Для повышения эффективности практической подготовки в интернатуре и ординатуре программами предусмотрены возможности прохождения практической подготовки непосредственно по месту последующего трудоустройства. С 2016 года началась реализация нового направления - первичная аккредитация специалистов. В дальнейшем на базе Института симуляционных и аккредитационных технологий планируется проведение первичной специализированной аккредитации, периодической аккредитации и внеплановой аккредитации сотрудников с высшим медицинским образованием.

…и всех желающих

Научиться оказанию первой помощи в этом центре могут не только студенты и врачи, но и курсанты автошкол, а также сотрудники предприятий, студенты других ВУЗов, ученики школ. «Обучение длилось несколько дней, - рассказала Диана БЕЛАЯ, выпускница курсов первой помощи. - Мы с семьей учились в январе 2018 года. Сначала шли лекции, на которых рассказывали про опасность перекрестного применения некоторых типов лекарств, что делать при укусе змеи, и почему в автомобиле должна быть аптечка. На манекенах с датчиками мы учились непрямому массажу сердца, дыханию рот в рот и правильной технике уколов. Друг на друге отрабатывали наложение шин и транспортировку больных. Такое обучение рекомендуют проходить всем раз в год, ведь многое забывается уже через пару месяцев». Отобранные клинические сценарии позволяют отрабатывать приемы и пособия, как часто встречающиеся в клинической практике, так и редкие ситуации и анестезиологические осложнения, что особенно важно для практикующих врачей. Институт оснащен тренажерами и компьютерными симуляторами с современной информационной базой, высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющими многократно отработать алгоритм действий каждого обучающегося и команды в целом, выбрать тактику лечения в различных неотложных ситуациях.

Врач должен учиться непрерывно

В Приморье уделяется особое внимание повышению квалификации и совершенствованию навыков медицинского персонала. Ежегодно сотни специалистов разного уровня участвуют в конференциях, мастер-классах, повышают свою квалификацию в учреждениях центральной России и за рубежом. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы акценты будут сделаны на те национальные проекты, которые начинают реализовываться с 2019 по 2024 годы.

«В первую очередь, это национальные проекты, направленные на борьбу с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и развитие первичной медицинской помощи, привлечение кадров, информатизацию и развитие детского здравоохранения», - объяснил директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. Решение кадрового вопроса - одно из важнейших направлений этого года.

«Важность повышения квалификации для медицинских работников сложно переоценить, - говорит Анатолий Беляев. - Новые знания появляются в медицине с невероятной скоростью. Непрерывное возникновение новых технологий приводит к тому, что некоторые врачи отстают. Человек повышает квалификацию раз в пять лет при помощи 144 часов учебы. Этого недостаточно для медиков, поэтому Минздрав ввел программу «Непрерывного медицинского образования». Медицинский персонал учится каждый год по 30-36 часов. В год медик должен получить 50 баллов. Их начисляют за участие в научных конференциях, конгрессах, обучение и прохождение специальных тестов на сайте Минздрава РФ. На мой взгляд, врач должен учиться всегда, только так можно стать лидером. В моей клинике персонал учится не менее 100-150 часов в год. Так им удается быть на гребне волны».

КСТАТИ

Медики могут совершенствоваться по тестам и программам

Для повышения квалификации специалистов практического краевого здравоохранения в ТГМУ реализуется более 300 программ дополнительного профессионального образования врачей, в том числе, в дистанционной форме. Многие обучающиеся считают ее наиболее удобной. Все, что необходимо потенциальному студенту - доступ к компьютеру и желание учиться.

Передача учебных пособий осуществляется через электронную почту , что позволяет сохранить ученику рабочий график. Учебное пособие содержит тесты для самоконтроля. На время дистанционного обучения не требуется нести дополнительные расходы, связанные с поездкой во Владивосток, оплатой питания и гостиниц.

На фото: ТГМУ не только готовит будущих врачей, но и переучивает и дает новые знания опытным медикам.

Фото автора