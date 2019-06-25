Читаем сводки с погодных фронтов

Спасение от метеозависимости - прежде всего здоровый образ жизни

Заведующая лабораторией медицинской экологии Научно-исследовательского института медицинской климатологии и восстановительного лечения Татьяна ВИТКИНА рассказала газете «Золотой Рог» о том, как жить людям с метеозависимостью и с какими заболеваниями в нашем регионе жизнь будет тяжелее.

Татьяна Виткина работает в Научно-исследовательском институте медицинской климатологии и восстановительного лечения почти 25 лет. Она прошла путь от младшего научного сотрудника до заведующей лабораторией медицинской экологии и рекреационных ресурсов. В 2000 году написала кандидатскую диссертацию «Экологическая обусловленность иммунопатологии у жителей Приморского края», которую губернатор Приморского края поддержал грантом. В 2007 году защитила докторскую диссертацию «Комплексная оценка воздействия факторов внешней среды на иммунобиологическую резистентность больных с респираторной патологией». В дальнейшем занималась активной исследовательской деятельностью, как в экспериментальном, так и клиническом направлении в области медицинской экологии. Много внимания уделяет работе с молодежью: курирует работы студентов ДВФУ, аспирантов, читает научно-популярные лекции. В 2015 году Татьяне присвоено звание профессора РАН.

Досье "Золотого Рога"

История медицинской климатологии в России начинается с трудов Александра ВОЕЙКОВА, впервые исследовавшего климат с позиций лечения и гигиены в1893 году. Создателем советской медицинской климатологии по праву считается Полиен Мезерницкий, объединивший и направивший работу врачей, метеорологов, физиологов, биофизиков на изучение особенностей климата различных районов с точки зрения влияния на организм человека. Начало развитию комплексного направления медицинской климатологии было положено в 50-х годах прошлого столетия Леонидом Чубуковым, предложившим классификацию погод и определившим значение каждого класса погоды для организма человека. Практические разработки медицинской климатологии используются для климатотерапии и закаливания, оценки условий акклиматизации, медико-метеорологического прогнозирования, позволяющего дифференцированно проводить профилактику метеопатических реакций.

- Татьяна Исааковна, для начала расскажите о деятельности вашей лаборатории.

- Лаборатория медицинской экологии и рекреационных ресурсов занимается несколькими направлениями: изучением ответной реакции респираторной системы на воздействие факторов внешней среды на популяционном, органном, клеточном и геномном уровнях; оценкой рекреационного потенциала природных ресурсов, паспортизацией рекреационных объектов и территорий; прогнозным моделированием состояния здоровья населения Дальнего Востока.

Одним из направлений работы лаборатории являются исследования в области медицинской климатологии, то есть изучение влияния климата и отдельных его факторов на организм человека с целью предупреждения их возможного патогенного действия и лечебно-профилактического использования.

- Что есть уникального на Дальнем Востоке для восстановительной медицины?

- Рациональное использование природных лечебных ресурсов для сохранения и восстановления здоровья относится к приоритетным направлениям природопользования и медицинской реабилитации. Особенности геологического развития и гидрогеологические условия обусловили формирование на Дальнем Востоке России уникальных лечебных минеральных вод и грязей. На территориях Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской области провели научно-исследовательские работы по выделению лечебно-оздоровительных местностей и разработке их биоклиматических паспортов. 75% исследованных территорий обладают высоким рекреационным потенциалом. В Камчатском, Хабаровском и Приморском краях расположены месторождения природных минеральных вод. Не стоит забывать и про лечебные грязи, например, месторождение морских иловых грязей Мелководное, бухту Экспедиция в Приморском крае или торфяное месторождение Байбары в Хабаровском крае.

Высокая эффективность природных лечебных ресурсов, возможность эффективного использования препаратов, полученных на основе пелоидов, морских гидробионтов и растительного сырья нашего региона должны широко использоваться в общей системе профилактики и реабилитации. Рекреационный потенциал территории Дальнего Востока используется недостаточно. Имеются еще невостребованные резервы, использование которых позволит рекреационному комплексу нашего региона стать более развитым и привлекательным.

- Людям с какими заболеваниями тяжело жить в нашем климате?

- Для Владивостока характерны «душные погоды» - сочетание высоких температур и влажности. Одновременное повышение температуры и влажности воздуха ухудшает самочувствие человека. При этом учащаются пульс и дыхание, появляются головная боль, слабость, понижается двигательная активность, наблюдаются метаболические сдвиги, диспепсические расстройства, снижение артериального давления и другие симптомы.

Повышенная влажность при низком барометрическом давлении у больных сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями усиливает кислородную недостаточность, которую они и без этого испытывают. Увеличение активности симпатико-адреналиновой системы способствует повышенному выбросу в кровь катехоламинов, что вызывает спазм сосудов и как следствие - гипертонический криз, приступ стенокардии и даже инфаркт миокарда. Кроме того, у пожилых людей нарушены многие процессы, снижена сопротивляемость, присутствует большое количество хронических заболеваний.

- Многие мои знакомые страдают от метеозависимости, и часто июнь в Приморье становится для них невыносимым…

- Изменение погоды влияет на здоровье человека. На глубину и частоту дыхания, на скорость кровообращения, на снабжение кислородом клеток и тканей организма, на углеводный, солевой, липидный и водный обмены, на мышечный тонус.

Главным механизмом воздействия погодных условий на человека является формирование защитной реакции организма, которая своевременно подстраивается, приспосабливается к внешнему воздействию. Здоровые люди практически не ощущают отрицательного влияния погоды. У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро и адекватно реагировать на внешнее воздействие. Появление метеозависимости свидетельствует либо о значительном ослаблении адаптационных процессов и неполноценном механизме саморегуляции, либо о наличии какого-то скрытого патологического процесса. У людей с хроническими заболеваниями любые колебания температуры воздуха, атмосферного давления, напряженности электромагнитного поля могут вызвать метеотропные реакции в виде обострения основного заболевания. Наиболее подвержена влиянию метеофакторов сердечно-сосудистая система.

Считается, что метеочувствительность - отличительный признак жителей больших городов, поскольку, находясь в постоянной изоляции от природы, они не всегда могут заблаговременно ощутить наступление ненастья и с достаточной заблаговременностью подготовиться к нему.

Метеочувствительности способствует избыточная масса тела и эндокринные сдвиги, возникающие в период полового созревания, беременности и климакса. Состояние повышенной метеочувствительности может развиваться после различных травм, гриппа, ангины, пневмонии и других заболеваний. Одной из причин повышенной метеочувствительности могут быть генетически обусловленные конституциональные особенности организма. Причины острой реакции на изменение погоды здоровых людей – неправильный образ жизни.

- Какие перспективы у направления климатологии в Приморье?

- Дальневосточный муссонный климат имеет ряд специфических черт, которые предъявляют часто повышенные требования к организму человека. Поэтому знание и правильный учет характера воздействия климата Дальнего Востока на человека открывают широкие возможности использования его в освоении для комфортного проживания, акклиматизации, жизнедеятельности и использовании климатических особенностей муссонного климата в лечебно-оздоровительных целях.

Перспективными направлениями в данной области будут:

- установление региональных особенностей сано-и патогенетического влияния муссонного климата;

- установление закономерностей формирования техногенного загрязнения воздушного бассейна с учетом климато-погодных условий;

- исследование механизмов формирования метеопатических реакций у пациентов с бронхолегочной патологией, проживающих в условиях муссонного климата Дальнего Востока;

- разработка программ ориентированной профилактики и лечения метеолабильности у населения юга Дальнего Востока.

В помощь метеозависимым

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2013-2021 годы можно пройти обучающую программу по подготовке специалистов ЗОЖ. Обучение проводят специалисты Краевого центра медицинской профилактики «Владивостокского клинико-диагностического центра».

На занятиях желающим рассказывают основные принципы здорового образа жизни, знакомят с принципами рационального питания и подчеркивают значение двигательной активности для укрепления и сохранения здоровья.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Как помочь себе в «острые» моменты?

- Повлиять на погоду мы не в состоянии, но помочь своему организму пережить тяжелый период можем. Для этого следует уменьшить физическую активность. В такие дни нельзя перегружать организм, период его активности должен быть меньше, чем период отдыха. Стоит избегать ссор и других стрессовых ситуаций. После консультации с врачом необходимо выработать свой индивидуальный подход к снижению метеозависимости.

Лечение и профилактика метеозависимости должны основываться на лечении основного заболевания и профилактике осложнений накануне изменений в погоде. Для этого метеозависимым следует внимательно следить за сводками погоды. Кроме того, нужно укреплять иммунитет, чтобы организм был менее подвержен воздействию внешних факторов. Основой лечения метеозависимости является здоровый образ жизни. Простые и общеизвестные рекомендации по соблюдению режима дня, труда и отдыха, принципов рационального питания и физических нагрузок значительно повышают адаптационные свойства организма. Они снижают болезненную зависимость от капризов погоды.

В нашем Институте проводились исследования воздействия климатических факторов на здоровье населения с бронхолегочной патологией, разрабатывались программы профилактики метеозависимости с применением физиотерапевтических методов.

На фото: Татьяна Виткина: «Дальневосточный муссонный климат имеет ряд специфических черт, которые представляют часто повышенные требования к организму человека».

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