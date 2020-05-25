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COVID-19: 1695 приморцев заболели коронавирусом с начала эпидемии
49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией отмечено в Приморье за минувшие сутки. Более тысячи человек проходят лечение. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба в понедельник, 25 мая.
Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 1695 жителям региона.
Подчеркнуто, что сегодня 1025 приморцев проходят лечение от COVID-19, из них 44 – в тяжелом состоянии. Выздоровели более 600 пациентов, умерли 15 человек.
Напомним, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение масок, соблюдение «социальной дистанции» в организациях торговли, бытового обслуживания, общественном транспорте.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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