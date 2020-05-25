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Госпиталь на 60 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся в Приморье

25 Мая 2020, 08:40 | Приморье
Предусмотрена не только инвазивная и неинвазивная искусственная вентиляция легких, но и кислородная поддержка путем концентраторов
 
Еще один госпиталь на 60 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся в пятницу, 22 мая, в Находке. Новый корпус осмотрел Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время рабочей поездки в городской округ.
 
Под лечебницу выделено одно из зданий туберкулезного диспансера, где оперативно выполнены ремонтные работы и проведены необходимые манипуляции с установкой кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ.
 
Олег Кожемяко оценил качество выполненных ремонтных работ, а также отметил, что клиника готова принять первых пациентов.
 
«Открытие этого корпуса даст возможность с понедельника полностью перейти на стационарное лечение. Это позволит уменьшить рост заболеваемости, стабилизировать ситуацию в Находке. На сегодняшний день нам удалось снизить коэффициент распространения заболевания в крае с 1,3 до единицы. Если мы удержим его в течение нескольких дней, то Роспотребнадзор даст разрешения на первый этап – частичное снятие ограничений», – подчеркнул Губернатор.
 
Глава региона поблагодарил врачей за борьбу с новой коронавирусной инфекцией.
 
«Вы делаете большое дело. Работаете в непростых условиях, находясь круглосуточно с больными. Ваш труд важен для жителей Находки, края и страны. В свою очередь, мы обеспечили больницу необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты врачебного персонала», – отметил Олег Кожемяко.
 
Планируется, что здесь будут проходить лечение пациенты со средней степенью тяжести заболевания, которые будут направляться в Находку по маршрутизации из Большого Камня, Фокино, Лазовского округа, Партизанского района и самой Находки.
 
Отмечено, что корпус госпиталя имеет несколько входов: отдельно для персонала и для пациентов отделения. Кроме того, имеются аварийные выходы. В медблоке разграничены «чистые» и «грязные» зоны. Порядок перемещения сотрудников в корпусах осуществляется согласно установленному порядку.
 
Все три этажа корпуса будут задействованы для оказания медицинской помощи пациентам. Здесь предусмотрена не только инвазивная и неинвазивная искусственная вентиляция легких, но и кислородная поддержка путем концентраторов. Работать здесь будут врачи и медсестры Находкинской горбольницы, а также тубдиспансера. Причем некоторые медсестры горбольницы вызвались трудиться в госпитале COVID добровольцами.
 
В ходе подготовки к открытию инфекционного госпиталя выполнен большой фронт ремонтных работ. Также в порядок привели входные группы, обустроили подъездные пути к медицинскому учреждению.
 
Олег Кожемяко отметил, что инфекционный госпиталь удалось открыть за короткие сроки благодаря слаженной работе руководителей медучреждений и подрядчиков. Генеральный директор ООО «ВИВА» Эдуард Пак был награжден Почетной грамотой Губернатора Приморского края.
 
«Рад, что мы не ошиблись в выборе. Вы в системе здравоохранения работаете и в Артеме. Надеюсь, что в дальнейшем будете наращивать объемы, и мы будем видеть в вас надежного поставщика», – подчеркнул глава Приморья.
 
Добавим, что пациентов корпуса больницы, который переделали под госпиталь, рассредоточили по другим корпусам медучреждения. После победы над коронавирусом все клиники региона вернутся к привычному режиму. Но уже в новых условиях и с новой техникой.
 
Фото – пресс-служба администрации Находкинского ГО
 

 

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Теги: госпиталь  коронавирус  медицина 



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