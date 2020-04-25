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Еще более 100 человек эвакуировали в Приморье из Сеула

25 Апреля 2020, 23:15 | Приморье

В обсерваторе во Владивостоке разместятся 72 человека, остальные самоизолируются по месту жительства

Вечером в субботу, 25 апреля, в аэропорту Владивостока приземлился самолет из Сеула. На борту – 103 пассажира, 72 из которых поместят в обсерватор.

Как сообщили региональном оперативном штабе по коронавирусу, в обсерваторе во Владивостоке разместятся 72 человека, остальные самоизолируются по месту жительства.

В штабе отметили, что за субботу это уже второй рейс с застрявшими за границей россиянами. Сегодня ночью в Приморье также прибыл самолет со 107 пассажирами из Манилы.

Напомним, с 27 марта Россия на фоне пандемии COVID-19 прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывоза из-за рубежа российских туристов. 31 марта число вывозных рейсов было сокращено, установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом. Благодаря проведенным эвакуационным мероприятиям домой смогли вернуться сотни приморцев из Республики Корея, Королевства Таиланд, Филиппин и Японии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: профилактика  заболевание  коронавирус  здравоохранение  диагностика  реабилитация  карантин  приморье  медицина  лечение  лекарства  самоизоляция  врачи  болезни  здоровье  covid 



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