Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Еще 34 случая COVID-19 подтверждены в Приморье
На 19.00 25 апреля в Приморье официально подтверждено 254 случая заболевания
За минувшие сутки в Приморском крае коронавирусная инфекция выявлена еще у 34 человек. При этом на одного выздоровевшего в регионе стало больше.
По данным регионального оперштаба по состоянию на 19.00 25 апреля в Приморье официально подтверждено 254 случая заболевания СОVID-19, выздоровели 24 пациента, не справились с болезнью двое.
«В изоляционных пунктах сейчас размещены на карантин 622 человека, на самоизоляции находятся 14765 человек», – уточнили в штабе.
Новости партнеров
Новости тематики
- Еще 34 случая COVID-19 подтверждены в Приморье
- Медики Приморья рискуют своим здоровьем, помогая заболевшим covid-19
- Клещи укусили почти 200 приморцев
- 35 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье
- В Приморье тест на COVID-19 дал положительный результат еще у семи человек
- COVID-19: Число победивших коронавирус в Приморье достигло 13 человек
- COVID-19: За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 случая заболевания
- Четверо жителей Приморья справились с коронавирусом
- Набор веса - один из рисков длительного пребывания дома
- COVID-19: Общее число заболевших граждан в Приморье превысило сотню
Новости раздела
- Еще 34 случая COVID-19 подтверждены в Приморье
- Медики Приморья рискуют своим здоровьем, помогая заболевшим covid-19
- Клещи укусили почти 200 приморцев
- 35 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье
- В Приморье тест на COVID-19 дал положительный результат еще у семи человек
- COVID-19: Число победивших коронавирус в Приморье достигло 13 человек
- COVID-19: За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 случая заболевания
- Четверо жителей Приморья справились с коронавирусом
- В Хабаровске скончался пятый пациент с коронавирусом
- Набор веса - один из рисков длительного пребывания дома
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Режим самоизоляции решено продлить
- В Уссурийске продают уникальный дом в центре города
- Среди россиян нашлись такие, кто требует перенести выходные с майских праздников
- Во Владивостоке построен 17-этажный дом, в который вложено более 507 млн рублей
- Китайцы активно скупают природные кладовые в Хабаровском крае
- Россиянам разрешат есть яблоки из чужого сада
- В Хабаровске скончался пятый пациент с коронавирусом
- В мэрии Хабаровска готовят пакет антикризисных мер для городского бизнеса
- На Хабаровском судостроительном заводе заложили два новых краболова
- Оперативный штаб Приморья: плюс 13 случаев коронавируса за сутки