Еще 34 случая COVID-19 подтверждены в Приморье

На 19.00 25 апреля в Приморье официально подтверждено 254 случая заболевания

За минувшие сутки в Приморском крае коронавирусная инфекция выявлена еще у 34 человек. При этом на одного выздоровевшего в регионе стало больше.

По данным регионального оперштаба по состоянию на 19.00 25 апреля в Приморье официально подтверждено 254 случая заболевания СОVID-19, выздоровели 24 пациента, не справились с болезнью двое.

«В изоляционных пунктах сейчас размещены на карантин 622 человека, на самоизоляции находятся 14765 человек», – уточнили в штабе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.