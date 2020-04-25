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Медики Приморья рискуют своим здоровьем, помогая заболевшим covid-19
У студентки медуниверситета, работающей медсестрой, подтвержден коронавирус
У студентки Тихоокеанского государственного медицинского университета, которая работает в краевой детской клинической больнице №1 медицинской сестрой, экспресс-тест показал наличие коронавируса. Информацию об этом подтвердили в медицинском вузе и в администрации больницы.
В территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что в отделении, где работала старшекурсница, временно приостановлена госпитализация новых пациентов.
«Проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается круг контактных лиц. В настоящее время новых случаев не выявлено, ситуация стабильная», –подчеркнули в ведомстве.
В детской краевой клинической больнице №1 отметили, что в отделении в настоящее время все спокойно.
«18 апреля наша сотрудница завершила работу. На очередную смену она должна была выйти 21-го числа, но 20 апреля сообщила, что простыла и уходит на больничный. Вечером 24 получила тест, который оказался положительным», – сообщили в медчреждении.
Все, кто находился в отделении, продолжают получать медпомощь.
«Новых пациентов мы направляем в другие отделения нашей больницы. У нас ситуация рабочая», – отметила главный врач медучреждения Надежда Горелик.
В Тихоокеанском государственном медицинском университете сообщили, что в настоящее время студентка находится в инфекционном госпитале, ее состояние удовлетворительное.
«В общежитии, где проживала студентка, нашими службами совместно с территориальным управлением Роспотребнадзора предприняты все необходимые меры дезинфекции. Продезинфицировано место проживания, все места общего пользования», – подчеркнули в ВУЗе.
В общежитии также организовано дежурство медработника, который следит за состоянием здоровья студентов.
Ректор ТГМУ Валентин Шуматов подчеркнул, что сегодня более 400 ординаторов и студентов старших курсов направлены в помощь медикам Приморья.
«Наши ребята работают медсестрами, санитарками, те, кто постарше – помощниками врача. Ординаторы уже сами ведут приемы. Каждый из них понимает нынешнюю ситуацию и психологически готов к любому повороту событий», – подчеркнул профессор.
Отметим, что Правительством Приморского края принято решение с сегодняшнего дня всех студентов и ординаторов, которые работают в опасных условиях в больницах и поликлиниках – имеют непосредственный контакт с возможными носителями коронавирусной инфекции – расселить из общежитий в местные отели.
В ТГМУ подтвердили, что часть студентов уже заселилась в гостиницы в одноместные номера.
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