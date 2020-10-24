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За прошедшие сутки в Приморье зарегистрировали 145 новых случаев COVID-19
В Приморье продолжает расти уровень заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в крае зарегистрировали 145 новых случаев заражения инфекцией. Об этом доложили Губернатору края Олегу Кожемяко на очередном заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу в субботу, 24 октября.
По информации территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, общее количество случаев заражения COVID-19 с начала эпидемии составляет 14 086. 142 пациента не справились с инфекцией, в том числе один за последние сутки. Количество выздоровевших с начала эпидемии увеличилось на 64 человека – до 11 684.
Всего на наличие коронавируса в крае лабораторно проверили 428 487 человек. 4050 исследований провели в последние сутки.
На оперштабе вновь обсудили вопрос ограничения деятельности заведений общественного питания в ночное время в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Сейчас готовятся соответствующие изменения в постановление Губернатора Приморского края №21-пг. Ранее Роспотребнадзором было предложено разрешить ресторанам и кафе работать только до 23.00. По итогам обсуждений с участниками рынка время точек общепита решили продлить еще на час.
«Мы провели опросы среди глав муниципальных образований, рестораторов, предпринимателей и решили внести корректировки в решение оперативного штаба, чтобы допустить работу заведений общепита до 24.00. При этом речь идет только о барах, караоке, ресторанах. Есть еще предприятия быстрого питания, так называемые “пит-стопы”, которые находятся на трассе, обслуживают дальнобойщиков и в общем население – их тоже нужно взять на контроль, но не ограничивать деятельность по времени, чтобы они могли работать круглосуточно», – уточнил Губернатор.
При этом дополнительно рассматривается вопрос о разрешении работать кафе и ресторанам после 24.00 на вынос.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, поэтому жители края обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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