COVID-19: Еще 70 случаев заражения коронавирусом выявили в Приморье

За прошедшие сутки в Приморье провели 2955 лабораторных исследований на наличие коронавируса

За минувшие сутки в Приморском крае подтвердили 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 104 человека. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора в четверг, 24 сентября.

По информации ведомства, за прошедшие сутки в Приморье провели 2955 лабораторных исследований на наличие коронавируса, а общее количество проведенных тестов с начала эпидемии превысило 342 тысячи.

«Коронавирус выявили еще у 70 жителей и гостей края, общее число заразившихся коронавирусом в Приморье – 11332 человека», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Новых жертв болезни нет, всего с COVID-19 в Приморье не справились 115 человек.

Что касается выздоровевших, за последние сутки инфекцию победили 104 человека. В общей сложности в крае выздоровели 9833 пациента с коронавирусом.

За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в минувшие сутки следили более 1100 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и участников муниципальных административных комиссий. Проведены проверки на 2128 торговых точках, объектах общественного питания, в общественном транспорте и такси, на базах отдыха и пляжах. Разъяснительная работа проведена среди 1414 жителей региона. По итогам проведения проверок составлено 80 протоколов об административных правонарушениях, 55 протоколов направлено в суд.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

Фото – Роман Павловский