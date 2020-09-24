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COVID-19: Еще 70 случаев заражения коронавирусом выявили в Приморье
За прошедшие сутки в Приморье провели 2955 лабораторных исследований на наличие коронавируса
За минувшие сутки в Приморском крае подтвердили 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 104 человека. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора в четверг, 24 сентября.
По информации ведомства, за прошедшие сутки в Приморье провели 2955 лабораторных исследований на наличие коронавируса, а общее количество проведенных тестов с начала эпидемии превысило 342 тысячи.
«Коронавирус выявили еще у 70 жителей и гостей края, общее число заразившихся коронавирусом в Приморье – 11332 человека», – уточнили в Роспотребнадзоре.
Новых жертв болезни нет, всего с COVID-19 в Приморье не справились 115 человек.
Что касается выздоровевших, за последние сутки инфекцию победили 104 человека. В общей сложности в крае выздоровели 9833 пациента с коронавирусом.
За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в минувшие сутки следили более 1100 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и участников муниципальных административных комиссий. Проведены проверки на 2128 торговых точках, объектах общественного питания, в общественном транспорте и такси, на базах отдыха и пляжах. Разъяснительная работа проведена среди 1414 жителей региона. По итогам проведения проверок составлено 80 протоколов об административных правонарушениях, 55 протоколов направлено в суд.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
Фото – Роман Павловский
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