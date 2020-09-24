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16 женщин с подтвержденным диагнозом COVID-19 стали мамами в Приморье

24 Сентября 2020, 11:06 | Приморье
Все дети появились на свет в роддоме №1 Владивостока – это семь девочек и девять мальчиков. Малыши не инфицированы.
 
Владивостокский роддом №1 – единственное учреждение в Приморье, где оказывают медицинскую помощь беременным и роженицам с коронавирусом или подозрением на него.
 
«Работа в “красной зоне” крайне тяжелая. В специальных костюмах мы проводим по восемь часов в день без перерывов и отдыха. В наиболее пиковые периоды работаем бригадами. Во время эпидемии ни один из наших докторов или сотрудников персонала не заразился. Ни одного пациента мы не потеряли», – подчеркнула исполняющая обязанности заведующей роддомом №1 Светлана Сагайдачная.
 
Всего в период с апреля по сентябрь в роддоме №1 провели 111 сомнительных родоразрешений. У 95 пациенток диагностировали ОРВИ, у 16 – коронавирус. Во всех случаях врачи оказали всю необходимую помощь будущим мамам.
 
«Среди пациенток были и “тяжелые” роженицы с COVID-19, со сложной акушерской патологией. Таким пациенткам требовалось круглосуточное внимание, возле них постоянно дежурили бригады – два анестезиолога-реаниматолога, два акушера-гинеколога и средний медицинский персонал», – уточнила врач 1-й категории, заместитель по медицинской части, Елена Кравченко.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: covid-19  коронавирус 



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