Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
16 женщин с подтвержденным диагнозом COVID-19 стали мамами в Приморье
24 Сентября 2020, 11:06 | Приморье
Все дети появились на свет в роддоме №1 Владивостока – это семь девочек и девять мальчиков. Малыши не инфицированы.
Владивостокский роддом №1 – единственное учреждение в Приморье, где оказывают медицинскую помощь беременным и роженицам с коронавирусом или подозрением на него.
«Работа в “красной зоне” крайне тяжелая. В специальных костюмах мы проводим по восемь часов в день без перерывов и отдыха. В наиболее пиковые периоды работаем бригадами. Во время эпидемии ни один из наших докторов или сотрудников персонала не заразился. Ни одного пациента мы не потеряли», – подчеркнула исполняющая обязанности заведующей роддомом №1 Светлана Сагайдачная.
Всего в период с апреля по сентябрь в роддоме №1 провели 111 сомнительных родоразрешений. У 95 пациенток диагностировали ОРВИ, у 16 – коронавирус. Во всех случаях врачи оказали всю необходимую помощь будущим мамам.
«Среди пациенток были и “тяжелые” роженицы с COVID-19, со сложной акушерской патологией. Таким пациенткам требовалось круглосуточное внимание, возле них постоянно дежурили бригады – два анестезиолога-реаниматолога, два акушера-гинеколога и средний медицинский персонал», – уточнила врач 1-й категории, заместитель по медицинской части, Елена Кравченко.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Автор:
Теги: covid-19 коронавирус
Новости партнеров
Новости тематики
- 16 женщин с подтвержденным диагнозом COVID-19 стали мамами в Приморье
- За 15 минут: Жителей Владивостока призывают сделать прививку от гриппа бесплатно
- Еще три жителя Приморья стали жертвами COVID-19
- Масштабная кампания по вакцинации от гриппа началась в Приморье
- Олег Кожемяко вмешался в медицинский беспредел в Дальнегорске
- В Приморье подтвердили еще 71 случай заболевания COVID-19
- Сезон ОРВИ начался в Приморском крае раньше срока
- Вирус никуда не ушел
- С COVID-19 в Приморье не справились 112 человек
- Минздрав Приморского края рекомендовал федеральным льготникам выбрать лекарства
Новости раздела
- 16 женщин с подтвержденным диагнозом COVID-19 стали мамами в Приморье
- Прогулка с врачом, "здоровые" чтения в библиотеках, онлайн-лекции и многое другое
- Драгоценные граммы жизни
- За 15 минут: Жителей Владивостока призывают сделать прививку от гриппа бесплатно
- Еще три жителя Приморья стали жертвами COVID-19
- Масштабная кампания по вакцинации от гриппа началась в Приморье
- Олег Кожемяко вмешался в медицинский беспредел в Дальнегорске
- В Приморье подтвердили еще 71 случай заболевания COVID-19
- Сезон ОРВИ начался в Приморском крае раньше срока
- Вирус никуда не ушел
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Вирус никуда не ушел
- Якутия не хочет уступать крылья Сахалину
- Проект для дважды упорных
- Рыбаков повернули к верфям
- Олег Кожемяко вмешался в медицинский беспредел в Дальнегорске
- Приморцы переходят на личности
- Приморская ГРЭС проходит реновацию
- За 15 минут: Жителей Владивостока призывают сделать прививку от гриппа бесплатно
- Адвокатов экс-мэра Пушкарёва будут судить во Владивостоке
- Приморские спортсмены вошли в число финалистов чемпионата России по легкой атлетике
Loading...