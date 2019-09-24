Конгресс ставит диагноз

На 16-м Тихоокеанском медицинском конгрессе много внимания уделяли новым технологиям и исследованиям в области здравоохранения

Международное сотрудничество, система наставничества, которую планируют активно стимулировать, и новые разработки ученых со всей страны помогут медицине Приморья выйти на новый уровень. Об этом было заявлено на 16-м Тихоокеанском медицинском конгрессе, который прошел во Владивостоке на прошедшей неделе.

Приуроченные к конгрессу обучающие мероприятия стартовали еще 12 сентября - более 70 мероприятий проходили в эти дни как в Тихоокеанском государственном медицинском университете, так и в ведущих лечебных учреждениях края. На лекциях, школах, мастер-классах, конференциях и круглых столах передовые российские и зарубежные специалисты делятся с приморскими врачами своим опытом и наработками. Приморцы обсуждают современные информационные технологии в здравоохранении, обучаются работе с 3D технологиями, изучают современные технологии в сохранении репродуктивного здоровья, хирургии и эндокринологии.

Поликлиники перенимают опыт «Сбербанка»

На церемонии открытия конгресса губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО упомянул про проект «Бережливая поликлиника», который поможет повысить коэффициент удовлетворенности приморцев медициной. «В 2016 году этот проект был пилотным, в 2018 году реализовывался как приоритетный, а в 2019-м стал частью федерального проекта.19 поликлиник в Приморье уже принимают в нем участие», - отметил губернатор.

«Бывает, что медицинская услуга была оказана качественно, а в гардеробе нахамили, - объясняет директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Общее впечатление испорчено. На выходе человек поставит два балла из пяти этой медицинской организации. На самом деле, к качеству медицинской помощи это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к деонтологии и вопросам комфорта. Проект «Бережливая поликлиника» нацелен на исправление этой ситуации. В этом году запланировано открытие порядка 20 объектов в рамках бережливых технологий. Пациенты будут приходить в светлый, просторный холл с удобными креслами. Смогут получать информацию в регистратуре по типу ресепшен, а не в маленьком окошке. Организация по типу работы в «Сбербанке», где есть электронная очередь, нет толпы. Запись через интернет тоже позволяет повысить уровень комфорта. Ты не должен приходить в шесть утра, с боем прорываться за талончиком, а потом еще четыре часа ждать приема. Даже такие организационные шаги повлекут рост доли удовлетворенности граждан. Эти изменения будут четко видны людям. В плане комфорта и сервиса нам есть чему поучиться у частных организаций».





Самые высокие технологии

Высокотехнологичная медицинская помощь – это помощь, которая использует новейшие методики. Они не являются растиражированными и не могут использоваться в каждой ЦРБ. Отличие Приморского края в том, что раньше такие технологии могли использовать только крупные федеральные центры. Прогресс не стоял на месте, и определенные вещи стали рутиной. Наши краевые больницы теперь активно подключаются к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по самым разным профилям.

На сегодняшний день высокотехнологичную медицинскую помощь по полису ОМС жители Приморского края могут получить в медицинских учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края.

ВМП оказывают в 26 медучреждениях, расположенных на территории Приморского края. Также 2 лечебных учреждения расположены за пределами нашего региона - это Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО «РЖД», Городская больница и ООО «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр» (г. Нижний Тагил).

Здесь можно получить высокотехнологичную медицинскую помощь, включенную в базовую программу ОМС, по следующим профилям: травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, акушерство и гинекология, ревматология, нейрохирургия, неонатология, офтальмология и другие. Всего по ОМС в 2019 году планируется выполнить более 8,5 тысяч высокотехнологических операций.

С начала этого года врачи Приморского края освоили и успешно выполняют сразу несколько видов операций. Так, врачи краевой клинической больницы №1 успешно внедрили в практику новый вид операции на щитовидной железе. Теперь это оперативное вмешательство выполняется эндоскопическим способом – в три прокола, от которых через месяц практически не остается и следа. Врачи Владивостокской клинической больницы №4 решают самые сложные задачи по лечению варикозной болезни благодаря современному лазеру, который приобрело медучреждение.

Альтернативную методику при протезировании митрального клапана сердца освоили врачи медицинского центра ДВФУ. Благодаря новейшей технологии оперирования пациентам с нарушением кровообращения больше не требуется разрезать грудную клетку. Пациент может вставать на ноги уже на следующий день после операции.

Ученье – свет! А также здоровье и жизнь

Благодаря международному сотрудничеству и непрерывному обучению действующих медиков медицина в Приморье активно развивается. Одним из важных направлений госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы является привлечение новых кадров. На базе Дальневосточного федерального университета будут запущены совместные дополнительные образовательные российско-корейские программы в области медицины. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 20 марта было подписано ДВФУ, Massachusetts Institute of Innovation Asia Inc. (MII Asia) и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В рамках соглашения будут реализованы совместные дополнительные образовательные программы в области общественного здоровья и медицины, также планируется создание Академического департамента стоматологии и стоматологической клиники на базе ДВФУ, где смогут обучаться до 50 студентов, половина из которых - россияне.

Обучение планируется осуществлять на английском языке, с выдачей двойного диплома ДВФУ и MII Asia. Большая часть преподавательского состава будет состоять из преподавателей университетов Республики Корея. Также будут приглашены российские преподаватели. На базе медицинского центра ДВФУ планируется создать корейскую стоматологическую клинику, в которой смогут работать после обучения выпускники стоматологического факультета. Корейская сторона будет участвовать в проекте как интеллектуальный и финансовый партнер.

Южнокорейские партнеры занимаются передачей опыта не только студентам, но и практикующим врачам. 19 апреля специалисты южнокорейской клиники «АСАН» провели мастер-класс по проведению лапароскопических и эндоскопических операций для российских коллег из Спасской городской больницы. «Наше сотрудничество с корейскими коллегами длится уже около пяти лет. Взаимодействие проходит в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного департаментом здравоохранения и институтом развития индустрии здравоохранения Республики Корея», – сообщила главный врач медучреждения Светлана ЗАБУДСКАЯ.

КРОМЕ ТОГО

Японцы помогут с томографией

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта также сообщает, что в марте экспертам администрации Приморского края концепцию проекта строительства японского ПЭТ-центра во Владивостоке представил директор японской медицинской корпорации «Хокуто» Нисида Такао. Координатором проекта намерена выступить японская медицинская корпорация Хокуто. Консультантом проекта выступает японская компания PJL Inc.

«Позитронно-эмиссионная томография с компьютерной томографией или сокращенно ПЭТ-КТ является общепринятым стандартом при диагностике большинства онкологических заболеваний, - объяснила директор по проектам в области медицины Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Эльвира НУРГАЛИЕВА. - С помощью сверхчувствительной аппаратуры можно уточнить на ранней стадии данные об опухолях, локализующихся в молочных железах, кишечнике, желудке, легком, тканях шеи и головы, простате, поджелудочной железе и других органах. В центре планируется установить новейшее медицинское оборудование и предоставлять пациентам такое же качественное и детальное медицинское обслуживание, как в Японии».

На фото: Губернатор Приморья Олег Кожемяко, приняв участие в медицинском конгрессе, показал, что держит руку на пульсе происходящего в отрасли.

Фото автора

Мария ПУШКАРЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.