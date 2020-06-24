COVID-19: За сутки в Приморье выявлено еще 83 заболевших

За прошедшие сутки в Приморском крае число выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило число заболевших. Успешно справились с инфекцией еще 116 пациентов, всего с начала эпидемии – 2 267 человек.

По информации регионального оперативного штаба, продолжают лечение около 1500 человек. За сутки выявлено еще 83 заболевших, два человека скончались.

«Это мужчина 62 лет, болезнь у которого осложнилась двухсторонней пневмонией и протекала на фоне тяжелых сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Не смогла справиться с инфекцией также 46-летняя женщина. До обращения в скорую помощь четверо суток она лечилась самостоятельно на дому, поступила в стационар уже с тяжелой двусторонней пневмонией, трое суток находилась на ИВЛ», – уточнили в ведомстве, добавив, что общее число умерших от COVID-19 приморцев – 39.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий обязательное ношение масок, соблюдение «социальной дистанции».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.