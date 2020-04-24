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Клещи укусили почти 200 приморцев
И это в условиях карантина, когда должны находятся дома
С начала эпидсезона в Приморье от укуса клещей пострадали уже почти 200 человек. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора призывают жителей края воздержаться от выхода в лесопарковые зоны, посещения кладбищ.
В ведомстве подчеркнули, что в этом году кровососущие насекомые особо активны, и уже явились переносчиками таких заболеваний, как боррелиоз и риккетсиоз.
«Клещи, как известно, бывают переносчиками не только энцефалита, но и других не менее опасных болезней – боррелиоза, реккетсиоза и пироплазмоза (последним болеют животные)», – напомнили в Роспотребнадзоре.
Эпидемиологи ведомства отмечают что активность клещей зафиксирована на 20-ти административных территориях – это Владивосток, Уссурийск, Спасск-Дальний, Находка, Арсеньев, Артем, Дальнегорск, Партизанск, Лесозаводск, Дальнереченск, Хасанский, Надеждинский, Черниговский, Кавалеровский, Яковлевский, Пожарский районы, Лазовский, Тернейский, Октябрьский и Хорольский округа.
«Среди 195 укушенных клещами – 64 ребенка до 17 лет, более 30% от всех пострадавших от опасных насекомых. Например, в прошлом году, за этот период клещи атаковали всего 57 детей. В этом году активность прогрессирует», – подчеркнула главный эпидемиолог ведомства Елена Аббасова.
Напомним, что клещевой вирусный энцефалит – очень серьезное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может приводить к инвалидности и смерти. Его инкубационный (скрытый) период длится чаще всего 10-14 дней. В отдельных случаях признаки начнут проявляться через пару месяцев.
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей.
Владельцам домашних животных также стоит быть предельно осторожными. Не выгуливать необработанных специальными средствами от клещей питомцев на земле, где есть прошлогодняя трава. В этой траве как раз могут прятаться клещи, которые выползают днем греться на солнышке.
Пироплазмоз животных – не менее опасная болезнь. Если вовремя не ввести вакцину и не начать лечение, животное в течение нескольких дней погибнет от анемии (недостатка кислорода в крови). Но и после перенесенного пироплазмоза у животных часто развиваются болезни печени. Основными признаками, что животного укусил зараженный клещ, являются апатия питомца, рвота, жидкий стул с кровью. Надо срочно бежать к ветеринару.
Самый простой способ защититься от клещей – максимально прикрывать одеждой открытые участки тела. Отправляясь на природу, также целесообразно приобрести специальные репелленты, которыми дополнительно обработать одежду. Домашних животных нужно также обработать специальными средствам
Если клещ все-таки попал на тело человека или животного и нет возможности быстро добраться до травмпункта, нужно снимать его самостоятельно. Делать это следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок клеща. Пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами нужно захватить видимую на поверхности часть клеща и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси. Место укуса сразу же продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон). После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Если в теле осталась черная точка (головка или хоботок клеща), это место обработать 5% йодом.
Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии или иные лаборатории, проводящие такие исследования.
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