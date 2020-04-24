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35 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье
Рост заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжается в Приморье. За минувшие сутки официально подтверждены 35 случаев заболевания. Это вновь выявленные контактные граждане, а также около 10 завозных случаев из Москвы. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора Приморского края.
По информации ведомства, с начала эпидемии число зарегистрированных граждан с подтвержденным результатом на COVID-19 достигло в Приморье 220 человек.
«Продолжается выявление контактных в групповом очаге, который был зарегистрирован на этой неделе в “тысячекоечной” больнице. Отмечены случаи семейного заражения и случаи завоза инфекции от граждан, вернувшихся из Москвы», – обозначили специалисты.
Напомним, на сегодняшний день в Приморье на лечении от коронавируса находятся 195 человек, 23 пациента выписаны, два случая закончились летальным исходом.
В Роспотребнадзоре рекомендуют гражданам оставаться дома, поддерживая чистоту в нем, общаться с родственниками дистанционно, использовать маску при выходе из дома, соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими, мыть руки с мылом и применять антисептики.
«Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусной инфекцией, достичь которую мы можем только совместными усилиями. Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды. Чем ответственное мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как отмечают в министерстве здравоохранения Приморья, в последнее время в крае увеличилось число пациентов, которые практически бессимптомно переносят заболевание.
«Среди пациентов госпиталя, которые переносят течение болезни в легкой форме, немало тех, кто отмечал у себя исключительно незначительное повышение температуры, а кто-то только кашель», – пояснили специалисты.
Фото – Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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