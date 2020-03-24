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Бесконтактный бой с коронавирусом
Электронный больничный смогут оформить приморцы, находящиеся на 14-дневном карантине
Карантин для жителей Приморского края, вернувшихся из-за границы, будет оплачен как больничный в полном размере за счет Фонда социального страхования. Оформить листок нетрудоспособности смогут застрахованные граждане, работающие по договору. Об этом сообщили на рабочем совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под руководством губернатора Олега КОЖЕМЯКО в понедельник, 23 марта.
Как доложила заместитель управляющего Приморского регионального отделения фонда социального страхования Наталья СПИРИДОНОВА, оформить больничный лист можно двумя способами - электронным или лично. Ведомство рекомендует по возможности воспользоваться дистанционным способом.
«В соответствии с постановлением Правительства России, Фонд соцстрахования совместно с Минтрудом разработал порядок и алгоритм работы по выдаче электронных больничных листов дистанционно, чтобы люди могли своевременно и не обращаясь в лечебные учреждения получить свои листки нетрудоспособности. Чтобы заполнить соответствующее заявление на сайте ФСС, человек должен быть зарегистрирован на портале Госуслуг», – обозначила Наталья Спиридонова.
Кроме того, минздрав Приморья сообщил, что обследоваться на коронавирус в поликлиниках могут только граждане, не имеющие симптоматики ОРВИ и гриппа. Об этом напомнили в министерстве здравоохранения Приморского края.
В ведомстве подчеркнули, что в утвержденных для этого тестирования поликлиниках принимают только здоровых людей, не имеющих никакой симптоматики.
«Те, кто недавно вернулся из заграничной поездки и находится на карантине, кто болен ОРВИ или гриппом - ни в коем случае не посещают поликлиники. Таких людей будут обследовать врачи из поликлиник, приехав на дом», – сообщили в ведомстве.
Обследоваться на коронавирус в поликлинике по собственной инициативе рекомендовано гражданам, которые больше двух недель назад вернулись из зарубежных поездок или командировок, а также людям из групп риска - имеющим хронические заболевания и с уязвленным иммунитетом старше 65 лет. При себе необходимо иметь медицинский полис и паспорт.
«За два дня такой возможностью воспользовались уже 338 человек», - отметили в минздраве края.
Напомним, что в Приморье определены семь медучреждений, где жители края смогут бесплатно обследоваться на коронавирус. Это три детские поликлиники № 2, 3, 5, лаборатория детской краевой больницы №2 и три взрослые поликлиники - №1, 6 и 9.
Владивостокская поликлиника №1 в рабочие дни:
– улица Уткинская, 7, кабинет 104, с 9.00 до 14.00;
– проспект Красного Знамени, 47, кабинет 28, с 9.00 до 12.00;
– улица Некрасовская, 46, кабинет 24, с 9.00 до 12.00;
Владивостокская поликлиника №6:
– улица Борисенко, 29, кабинет 3, с 8.00 до 20.00 в рабочие дни, с 9.00 до 15.00 в субботу;
– улица Калинина, 78, кабинет 10а, с 8.00 до 20.00 в рабочие дни, с 9.00 до 15.00 в субботу;
Владивостокская поликлиника №9 в рабочие дни:
– улица Адмирала Горшкова, 3, кабинет 101, с 8.00 до 11.00;
Владивостокская детская поликлиника №2 в рабочие дни и субботу:
– улица Приходько, 4, кабинет 19, с 9.30 до 10.30;
Краевая детская клиническая больница №2 в рабочие дни и субботу:
– улица Окатовая, 16, кабинет 2 (бокс), с 9.00 до 11.00;
Владивостокская детская поликлиника №3 в рабочие дни и субботу:
– улица Анны Щетининой, 38, кабинет 20, с 9.00 до 11.00;
Владивостокская детская поликлиника №5 в рабочие дни и субботу:
– улица Бестужева, 13, кабинет 112, с 9.30 до 10.30.
На фото: Фонд соцстрахования совместно с Минтрудом разработал порядок и алгоритм работы по выдаче электронных больничных листов дистанционно, чтобы люди могли своевременно и не обращаясь в лечебные учреждения получить свои листки нетрудоспособности. Чтобы заполнить соответствующее заявление на сайте ФСС, человек должен быть зарегистрирован на портале Госуслуг.
Фото из архива
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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