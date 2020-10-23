Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Врачебная тайна: посещают ли студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета пары с подтвержденной "короной"?
Сообщения об этом появились в социальной сети «Инстаграм»
Абсурдная ситуация складывается в известном медицинском ВУЗе Дальнего Востока. Студенты, якобы больные коронавирусом, жалуются, что их заставляют ходить на пары даже с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом написал в социальных сетях студент 3 курса факультета лечебного дела ТГМУ Сергей Овчар. Однако информацию уже была опровергнута руководством ВУЗа.
Как отметил Сергей Овчар, в своем университете он столкнулся с несправедливостью и безответственным отношением к студентам. Молодой человек рассказал, что он, со всей ответственностью отнесся к своему состоянию здоровья, сдал тест на «корону», получил положительный результат и самоизолировался. Однако руководство университета начало угрожать ему долгами по учебе и иными проблемами.
«11 октября мне пришёл положительный результат. Я сразу же написал старосте своей группы, что мне делать, ожидая, что нашу группу закроют на карантин и переведут на дистанционное обучение, в целях безопасности других студентов и преподавателей. Естественно, далее староста начал звонить моему куратору- Лазареву Д.Ю и начальнику Военного Учебного Центра - Королеву И.Б ( т.к я являюсь студентом ВУЦ ) , суть их ответа заключалась в том , чтобы я сидел дома и зарабатывал долги по учебе , не о каком дистанционном обучении и речи не было», - написал в своем «Инстаграм» студент-медик.
Также он отметил, что его ситуация в ТГМУ не была единичной. И что после публикации данного поста ему в «директ» пришло много личных сообщений о том, что студенты с COVID-19 продолжали также ходить на пары и защищаться только простыми медицинскими масками.
В свою очередь дирекция медицинского ВУЗа заявляет, что в университете соблюдаются все профилактические и противоэпидемиологические меры, связанные с предупреждением и распространением COVID-19. Те студенты, у которых подтверждается коронавирусная инфекция, уходят на карантин, а их одногруппники переводятся на удаленное обучение.
«Сегодня в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, как и в целом по стране, регистрируются случаи заболевания новой короновирусной инфекции, как среди обучающихся, так и среди сотрудников.
В соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов полной мере реализуется весь комплекс необходимых противоэпидемических мер, направленных на предупреждение распространения этой инфекции», - заявили в администрации ТГМУ.
Также собеседники делового издания добавили, что в данном случае студент не обращался в ВУЗ и не сообщал, что у него подтвержденный коронавирус. Также он не предоставлял об этом никаких документов в деканат.
Напомним, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, который подразумевает соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Это делается для того чтобы предупредить и снизить риск заболеть COVID-19. Чтобы медицинское обслуживание было качественней и лучше, больным с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции оказание медицинской помощи проходит на дому.
Новости партнеров
Новости тематики
- Врачебная тайна: посещают ли студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета пары с подтвержденной "короной"?
- На первый-второй рассчитайсь!
- Главный тренд этого лета - безопасность
- Наибольший удар коронавирус наносит мужчинам
- На предприятиях края создают спецкомиссии
- Приморским медикам выплатят "коронавирусные"
- Оперштаб Приморья: количество приморцев с COVID-19 на аппаратах ИВЛ растет
- Библиотеки готовятся к открытию
- Оперштаб Приморья: растет число тяжелых больных COVID-19
- Приморцы назвали меры по предотвращению распространения COVID-19 достаточными и адекватными
Новости раздела
- COVID-19: За прошедшие сутки в Приморье выявлено 179 новых случаев
- Приморье продолжает бить антирекорды по числу заболевших COVID-19
- За прошедшие сутки в Приморье зарегистрировали 145 новых случаев COVID-19
- Врачебная тайна: посещают ли студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета пары с подтвержденной "короной"?
- Жители Приморья с признаками вирусной инфекции должны оставаться дома
- Covid-19 закрывает ночные клубы во Владивостоке
- Роспотребнадзор Приморья: Выше риск заболеть COVID-19 в местах массовых контактов с людьми
- "Рассадник" нарушителей санитарного режима выявили во Владивостоке
- Минздрав Приморья: Такого ежедневного объема пациентов с COVID-19 еще не было
- В Приморье коронавирусом за сутки заболели 123 человека
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Врачебная тайна: посещают ли студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета пары с подтвержденной "короной"?
- Виктор Пинский: "Сами решим все проблемы"
- Экологическая катастрофа на Камчатке внезапно рассосалась
- Откуда взять экологическую культуру?
- Добровольно непринудительно: "Востокцемент" погасил иск в 1,4 млрд рублей
- От врача-психолога – к психотерапевту
- Финансовые рекомендации на октябрь 2020
- Во власти нужны лоббисты от территорий - сенатор Людмила Талабаева
- В Приморье коронавирусом за сутки заболели 123 человека
- Надо ли бояться рыб?