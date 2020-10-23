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Врачебная тайна: посещают ли студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета пары с подтвержденной "короной"?

23 Октября 2020, 17:53 | Приморье

Сообщения об этом появились в социальной сети «Инстаграм»

Абсурдная ситуация складывается в известном медицинском ВУЗе Дальнего Востока. Студенты, якобы больные коронавирусом, жалуются, что их заставляют ходить на пары даже с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом написал в социальных сетях студент 3 курса факультета лечебного дела ТГМУ Сергей Овчар. Однако информацию уже была опровергнута руководством ВУЗа.

Как отметил Сергей Овчар, в своем университете он столкнулся с несправедливостью и безответственным отношением к студентам. Молодой человек рассказал, что он, со всей ответственностью отнесся к своему состоянию здоровья, сдал тест на «корону», получил положительный результат и самоизолировался. Однако руководство университета начало угрожать ему долгами по учебе и иными проблемами.

«11 октября мне пришёл положительный результат. Я сразу же написал старосте своей группы, что мне делать, ожидая, что нашу группу закроют на карантин и переведут на дистанционное обучение, в целях безопасности других студентов и преподавателей. Естественно, далее староста начал звонить моему куратору- Лазареву Д.Ю и начальнику Военного Учебного Центра - Королеву И.Б ( т.к я являюсь студентом ВУЦ ) , суть их ответа заключалась в том , чтобы я сидел дома и зарабатывал долги по учебе , не о каком дистанционном обучении и речи не было», - написал в своем «Инстаграм» студент-медик.

Также он отметил, что его ситуация в ТГМУ не была единичной. И что после публикации данного поста ему в «директ» пришло много личных сообщений о том, что студенты с COVID-19 продолжали также ходить на пары и защищаться только простыми медицинскими масками.

В свою очередь дирекция медицинского ВУЗа заявляет, что в университете соблюдаются все профилактические и противоэпидемиологические меры, связанные с предупреждением и распространением COVID-19. Те студенты, у которых подтверждается коронавирусная инфекция, уходят на карантин, а их одногруппники переводятся на удаленное обучение.

«Сегодня в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, как и в целом по стране, регистрируются случаи заболевания новой короновирусной инфекции, как среди обучающихся, так и среди сотрудников.

В соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов полной мере реализуется весь комплекс необходимых противоэпидемических мер, направленных на предупреждение распространения этой инфекции», - заявили в администрации ТГМУ.

Также собеседники делового издания добавили, что в данном случае студент не обращался в ВУЗ и не сообщал, что у него подтвержденный коронавирус. Также он не предоставлял об этом никаких документов в деканат.

Напомним, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, который подразумевает соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Это делается для того чтобы предупредить и снизить риск заболеть COVID-19. Чтобы медицинское обслуживание было качественней и лучше, больным с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции оказание медицинской помощи проходит на дому.


 

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Теги: студенты  коронавирус  приморье  ТГМУ 



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