Жители Приморья с признаками вирусной инфекции должны оставаться дома

В Приморском крае зафиксирован новый антирекорд по числу выявленных заражений коронавирусной инфекцией. Заболели еще 130 человек, один пациент не справился с болезнью. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба, которое в пятницу, 23 октября, провел губернатор Олег Кожемяко.



По данным территориального управления Роспотребнадзора, общее число заболевших в Приморском крае вплотную приблизилось к очередной тысячной отметке – сейчас от коронавируса в регионе пострадал 13941 человек.



«За последние сутки выявлено 130 новых случаев – это новый антирекорд для Приморского края. Один пациент не справился с болезнью, общее число жертв COVID-19 в регионе – 141 человек», – уточнила руководитель ведомства Татьяна Детковская.



В ходе совещания подчеркнуто, что в случае обнаружения симптомов вируса гражданам следует оставаться дома и вызывать врача из районной поликлиники.



«Люди с признаками катаральных явлений должны находиться в режиме самоизоляции, не должны посещать работу и школу. Все медицинские организации сориентированы на то, что если у человека есть симптомы ОРВИ и гриппа, а также повышение температуры или пневмония, врачи ведут его с первого дня, как вероятного носителя коронавируса. Будем в первую очередь обращать внимание на клиническое состояние больного. Показана госпитализация – вывозим, вне зависимости от того, положительный анализ или нет», – подчеркнула министр здравоохранения края Анастасия Худченко.



На необходимость самоизоляции для всех граждан с подозрительными симптомами Губернатор Приморья обратил внимание и работодателей.



«При любых признаках ОРВИ человек должен уходить на самоизоляцию и далее смотреть за развитием болезни, сдать анализ и спокойно ждать его результата. С любыми признаками вирусной инфекции на работу не должны допускать ни при каких обстоятельствах», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток





