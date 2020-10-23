Covid-19 закрывает ночные клубы во Владивостоке

Время работы предприятий общественного питания ограничат до 23.00, чтобы предотвратить случаи нарушения «социальной дистанции». Соответствующее предложение озвучено на заседании регионального оперштаба, которое провел в пятницу, 23 октября, губернатор Приморья Олег Кожемяко.



По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, кафе и рестораны могут продолжить работу в дневное время при условии строгого соблюдения эпидемиологических требований. Ограничения вводятся в первую очередь для того, чтобы пресечь нарушения санитарных правил в ночных клубах, где регулярно фиксируется полное игнорирование гражданами требований о соблюдении «социальной дистанции».



«Предлагаю ограничить работу ресторанов, баров и ночных клубов до 23.00, потому что в этот период там, в основном, находятся представители социальной группы, среди которой наибольшее количество зафиксированных новых случаев заболевания – люди возрастом от 30 до 40 лет», – обозначила она.



Губернатор Приморья поддержал предложение Роспотребнадзора, соответствующее решение оперативного штаба будет подготовлено в течение дня.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток