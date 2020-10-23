Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Роспотребнадзор Приморья: Выше риск заболеть COVID-19 в местах массовых контактов с людьми
Более 13,5 тысяч приморцев заболели коронавирусной инфекцией. Эпидемический порог по острым респираторным инфекциям в девяти муниципалитетах края превышен на 15%. О том, где самая большая вероятность заразиться, рассказала заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова во время брифинга в четверг, 22 октября.
По словам специалистов ведомства, половина случаев инфицирования коронавирусной инфекцией и ОРВИ – домашние очаги. Для избежание такой тенденции санитарные врачи рекомендуют тем, кто находится дома на лечении и карантине, соблюдать меры профилактики и личной гигиены: использовать индивидуальные полотенца и наборы посуды, носить маски, часто мыть руки, обрабатывать поверхности моющими и дезинфицирующими средствами.
Заболеваемость COVID-19, по-прежнему, делится по проявлениям, возрасту и профессионально-социальному статусу.
«Так, в возрастной структуре заболевших преобладает категория наиболее активных людей – от 30 до 49 лет, в зоне риска осложнений – граждане старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, у них чаще COVID-19 протекает в среднетяжелой и тяжелой форме. Заражаются чаще люди, работающие в больших коллективах и чьи профессии связаны с высоким социальным контактом», – обозначила Светлана Морозова.
Заместитель главного санитарного врача края напомнила, что приморцам следует избегать нахождения в местах скопления людей и ограничить посещение общественных мест.
Стоит отметить, что в октябре в Приморье более чем в 1,5 раза по сравнению с сентябрем увеличился охват тестированием населения методом ПЦР. Исследования проводятся в 16 лабораториях края. На доставку из отдаленных районов отобранного биологического материала в лабораторию допускается 48 часов.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости партнеров
Новости тематики
- Роспотребнадзор Приморья: Выше риск заболеть COVID-19 в местах массовых контактов с людьми
- Минздрав Приморья: Такого ежедневного объема пациентов с COVID-19 еще не было
- В Приморье коронавирусом за сутки заболели 123 человека
- Провизорный госпиталь во Владивостоке увеличил количество COVID-коек
- COVID-19: В Приморье выявили самый высокий показатель заболеваемости за все время эпидемии
- COVID-19: Рекорд по числу заболевших за сутки зафиксирован в Приморье
- 9 тысяч жителей Приморья бесплатно привили от гриппа
- COVID-19: Еще три жителя Приморья не смогли справиться с заболеванием
- COVID-19 в Приморье: Медики работают на пределе человеческих возможностей
- COVID-19 в Приморье: Еще одна жертва и 104 новых случая заболевания коронавирусом
Новости раздела
- Роспотребнадзор Приморья: Выше риск заболеть COVID-19 в местах массовых контактов с людьми
- "Рассадник" нарушителей санитарного режима выявили во Владивостоке
- Минздрав Приморья: Такого ежедневного объема пациентов с COVID-19 еще не было
- В Приморье коронавирусом за сутки заболели 123 человека
- Провизорный госпиталь во Владивостоке увеличил количество COVID-коек
- COVID-19: В Приморье выявили самый высокий показатель заболеваемости за все время эпидемии
- От врача-психолога – к психотерапевту
- Больше чем волонтёры
- COVID-19: Рекорд по числу заболевших за сутки зафиксирован в Приморье
- 9 тысяч жителей Приморья бесплатно привили от гриппа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отопительный сезон во Владивостоке стартует на этой неделе
- В Приморском крае выявлено 110 новых случаев COVID-19
- COVID-19 в Приморье: Медики работают на пределе человеческих возможностей
- COVID-19: Рекорд по числу заболевших за сутки зафиксирован в Приморье
- Резидентов свободного порта Владивосток лишат важной преференции
- Судостроители Приморья завершили ремонт подводной лодки Тихоокеанского флота
- Фестиваль "Приморский урожай" развернется в предстоящие выходные дни во Владивостоке
- Во власти нужны лоббисты от территорий- сенатор Людмила Талабаева
- COVID-19: Еще три жителя Приморья не смогли справиться с заболеванием
- Нацпроекты в Приморье оценивают общественные наблюдатели