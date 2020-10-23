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Роспотребнадзор Приморья: Выше риск заболеть COVID-19 в местах массовых контактов с людьми

23 Октября 2020, 10:20 | Приморье

Более 13,5 тысяч приморцев заболели коронавирусной инфекцией. Эпидемический порог по острым респираторным инфекциям в девяти муниципалитетах края превышен на 15%. О том, где самая большая вероятность заразиться, рассказала заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова во время брифинга в четверг, 22 октября.

По словам специалистов ведомства, половина случаев инфицирования коронавирусной инфекцией и ОРВИ – домашние очаги. Для избежание такой тенденции санитарные врачи рекомендуют тем, кто находится дома на лечении и карантине, соблюдать меры профилактики и личной гигиены: использовать индивидуальные полотенца и наборы посуды, носить маски, часто мыть руки, обрабатывать поверхности моющими и дезинфицирующими средствами.

Заболеваемость COVID-19, по-прежнему, делится по проявлениям, возрасту и профессионально-социальному статусу.

«Так, в возрастной структуре заболевших преобладает категория наиболее активных людей – от 30 до 49 лет, в зоне риска осложнений – граждане старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, у них чаще COVID-19 протекает в среднетяжелой и тяжелой форме. Заражаются чаще люди, работающие в больших коллективах и чьи профессии связаны с высоким социальным контактом», – обозначила Светлана Морозова.

Заместитель главного санитарного врача края напомнила, что приморцам следует избегать нахождения в местах скопления людей и ограничить посещение общественных мест.

Стоит отметить, что в октябре в Приморье более чем в 1,5 раза по сравнению с сентябрем увеличился охват тестированием населения методом ПЦР. Исследования проводятся в 16 лабораториях края. На доставку из отдаленных районов отобранного биологического материала в лабораторию допускается 48 часов.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

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Теги: коронавирус  covid-19  Роспотребнадзор 



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