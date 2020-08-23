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Общее число умерших от коронавируса в Приморье составило 100 человек
По состоянию на 23 августа, выявлено 84 новых случая COVID-19, всего заболевших с начала эпидемии – 8959, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Число заболевших коронавирусом в Приморском крае приближается к 9 тысячам. Врачи предупреждают – соблюдение санитарных правил в разы уменьшает риски заражения инфекцией.
«За сутки зафиксирована еще одна смерть, общее число умерших от коронавируса составило 100 человек», – уточнили в региональном оперштабе.
Справились с болезнью 7168 пациентов (+ 58), за сутки проведено 2613 лабораторных исследований.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции». За этим следят административные комиссии.
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