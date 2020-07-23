Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
COVID-19: Бессимптомные носители коронавируса наиболее опасны
За сутки в Приморье выявлено 110 новых случаев COVID-19, один человек скончался, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
В Приморском крае увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса, которые наиболее опасны для окружающих. Такая информация озвучена на заседании регионального оперативного штаба в четверг, 23 июля.
Как доложила замглавного санитарного врача Приморья Светлана Морозова, за сутки выявлено 110 новых случаев COVID-19, один человек скончался – это мужчина 68 лет, у которого было тяжелое течение болезни, осложненное наличием тяжелых хронических заболеваний.
Новые случаи инфекции выявлены во Владивостоке – 63, Уссурийске – 15, Арсеньеве – семь, Партизанске – четыре, Партизанском районе – пять, в Хасанском районе и Находке – по три, по два случая в Михайловском, Октябрьском районах и Дальнегорске, по одному заболевшему в Анучинском, Чугуевском округах, Черниговском и Спасском районах.
«За сутки выписаны после успешного лечения 84 человека, нарастающим итогом – 4434», – уточнила замруководителя ведомства.
Говоря о распространении заболевания, Светлана Морозова отметила, что распространяется COVID-19 преимущественно в возрастной группе от 30 до 50 лет, коронавирус преобладает в среде офисных работников.
«Увеличилось количество бессимптомных случаев заболевания, что особенно тревожно, так как эти люди продолжают ходить на работы, находиться в общественных местах и, сами того не зная, распространяют вирус», – пояснила санитарный врач.
В связи с этим по-прежнему актуально соблюдение мер санитарной безопасности – это ношение маски, дезинфекция рук, социальное дистанцирование, а также выполнение соответствующих требований предприятиями различных сфер деятельности и форм собственности.
Напомним, в Приморском крае продолжают действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. На пресечение нарушителей этого режима направлена работа административных комиссий. Только за последние сутки проверено более 800 торговых точек, почти 180 объектов общественного питания, более 1200 единиц транспорта и такси, 94 базы отдыха и пляжей. По итогам проведения рейдов составлено 102 протокола об административных правонарушениях.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- COVID-19: Бессимптомные носители коронавируса наиболее опасны
- COVID-19: Впервые за месяц число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 100 человек
- Использование кондиционеров в пандемию приводит к негативным последствиям
- За обществом присмотрят общественники
- Наперегонки с COVID-19
- Приморье вступило во второй этап снятия ограничений
- Детские летние лагеря открывают свои двери
- COVID-19 косит арсеньевцев
- 113 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Хабаровском крае за сутки
- COVID-19: В Приморье среднесуточное число заболевших за неделю выросло почти в два раза
Новости раздела
- COVID-19: Бессимптомные носители коронавируса наиболее опасны
- COVID-19: Впервые за месяц число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 100 человек
- Больницы Приморья нуждаются в "свежей крови"
- Счастье по полису
- Олег Сорокин: Главное - не впадать в панику, а действовать хладнокровно, четко и быстро
- Использование кондиционеров в пандемию приводит к негативным последствиям
- "Масочные" рейды проходят ежедневно
- За обществом присмотрят общественники
- Наперегонки с COVID-19
- Приморье вступило во второй этап снятия ограничений
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- COVID-19 проник на одно из крупнейших предприятий Приморья
- Можно паковать чемоданы в Японию и Корею
- Крупная компания в Приморье сменила название
- Известного банкира из Приморья забрали в Санкт-Петербург
- Приморцы поддерживают действия силовиков в отношении "дела Фургала"
- Власти уже не знают, чем еще завлечь большие деньги на остров Русский
- Во Владивостоке стихия превратила несколько автомобилей в фарш (фото)
- Наперегонки с COVID-19
- "Праздник ягод и сыров" будет идти во Владивостоке две недели
- В Хабаровске по обвинению в мошенничестве арестованы четыре топ-менеджера из бизнес-команды Фургала