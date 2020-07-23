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COVID-19: Бессимптомные носители коронавируса наиболее опасны

23 Июля 2020, 11:58 | Приморье

За сутки в Приморье выявлено 110 новых случаев COVID-19, один человек скончался, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

В Приморском крае увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса, которые наиболее опасны для окружающих. Такая информация озвучена на заседании регионального оперативного штаба в четверг, 23 июля.

Как доложила замглавного санитарного врача Приморья Светлана Морозова, за сутки выявлено 110 новых случаев COVID-19, один человек скончался – это мужчина 68 лет, у которого было тяжелое течение болезни, осложненное наличием тяжелых хронических заболеваний.

Новые случаи инфекции выявлены во Владивостоке – 63, Уссурийске – 15, Арсеньеве – семь, Партизанске – четыре, Партизанском районе – пять, в Хасанском районе и Находке – по три, по два случая в Михайловском, Октябрьском районах и Дальнегорске, по одному заболевшему в Анучинском, Чугуевском округах, Черниговском и Спасском районах.

«За сутки выписаны после успешного лечения 84 человека, нарастающим итогом – 4434», – уточнила замруководителя ведомства.

Говоря о распространении заболевания, Светлана Морозова отметила, что распространяется COVID-19 преимущественно в возрастной группе от 30 до 50 лет, коронавирус преобладает в среде офисных работников.

«Увеличилось количество бессимптомных случаев заболевания, что особенно тревожно, так как эти люди продолжают ходить на работы, находиться в общественных местах и, сами того не зная, распространяют вирус», – пояснила санитарный врач.

В связи с этим по-прежнему актуально соблюдение мер санитарной безопасности – это ношение маски, дезинфекция рук, социальное дистанцирование, а также выполнение соответствующих требований предприятиями различных сфер деятельности и форм собственности.

Напомним, в Приморском крае продолжают действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. На пресечение нарушителей этого режима направлена работа административных комиссий. Только за последние сутки проверено более 800 торговых точек, почти 180 объектов общественного питания, более 1200 единиц транспорта и такси, 94 базы отдыха и пляжей. По итогам проведения рейдов составлено 102 протокола об административных правонарушениях.

 Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: covid-19  коронавирус 



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