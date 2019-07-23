Здоровые преференции

В Приморье созданы все условия для молодых медработников

В рамках привлечения новых кадров в медицину в Приморском крае работают несколько программ: «Земский доктор», «Земский фельдшер», и дополнительные меры поддержки, введенные губернатором. Также проводится масштабная работа по выстраиванию эффективных связей между выпускниками медицинских учебных заведений и лечебно-профилактическими учреждениями региона.

Кадровый вопрос остается на сегодняшний день одним из самых приоритетных в приморском здравоохранении. «Не зря он является одним из восьми федеральных национальных проектов, - рассказал директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Ситуация в Приморье довольно сложная. Здесь необходимо принимать ряд кардинальных мер. Губернатором Приморского края инициированы и приняты изменения в краевой закон, где установлены пять мер социальной поддержки. В этом году краевые учреждения пополнились 23 специалистами». На реализацию обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения Приморского края квалифицированными кадрами предусмотрено финансирование в размере 130,5 млн рублей на три года.

Миллион всем возрастам покорен

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы работа по привлечению специалистов ведется по нескольким направлениям. Одно из них - реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Программа «Земский доктор» была запущена в 2012 году. Изначально она была рассчитана на молодых врачей до 35 лет. В 2015 году возрастное ограничение продлили до 45, в 2016 – до 50 лет. В этом году президент РФ Владимир ПУТИН распорядился снять возрастные ограничения в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Говоря о здравоохранении в послании Федеральному собранию, он предложил, наряду с комплексным развитием медицинского образования в стране, принять меры, «которые дадут быстрый результат, быстрый эффект» по устранению дефицита кадров в первичном звене. Врачи при переезде и трудоустройстве в сельских медучреждениях должны получить подъёмные - миллион рублей. С 2018 года работает программа «Земский фельдшер». Для них предусмотрена единовременная выплата в 500 тыс. рублей.

За шесть лет действия программы в села Приморья приехали работать 306 специалистов. «За последние пять лет к нам пришли 11 специалистов, среди которых - педиатр, реаниматолог, фтизиатр, акушер-гинеколог, - рассказал главный врач Хорольской центральной районной больницы Иван БЕЛЕВИЧ. - В этом году уже трудоустроился один человек - и в августе ожидаем еще одну выпускницу. Они будут работать фельдшерами на ФАП. Молодой специалист, благодаря участию в программе, набирается опыта, получает подъемные, компенсацию аренды жилья и ЖКХ. Если он грамотно распорядится подъемными средствами, то после пяти лет работы сможет купить квартиру».

«За последние 5,5 лет работы к нам пришли 33 врача, 19 из которых – инокраевые, 23 специалиста привлечены по программе «Земский доктор», - объяснил главный врач Хасанской центральной районной больницы Евгений МАХИНЯ. - Больница пополнилась 56 медсестрами и фельдшерами, 17 из которых - не из Приморья. География разнообразная: Свердловская область, Алтай, Санкт-Петербург, Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономия и даже Украина. В этом году мы ожидаем еще двух новых докторов. Среди вновь прибывших коллег - специалисты различного профиля: хирурги, акушеры-гинекологи, педиатры, терапевты, стоматологи, фтизиатр, рентгенолог, психиатр, невролог и эндокринолог».

Сельский набор

По мнению Ивана Белевича, для того чтобы молодые специалисты ехали в районы охотнее, нужно комплексное развитие поселков и деревень. «Если молодой специалист приезжает туда с семьей, то нужно, чтобы у супруга или супруги тоже было рабочее место, а у ребенка - детский сад, - объяснил главный врач. - Все, что нужно - это благоустроенное жилье и комфортная среда обитания».

Для этого администрацией Приморского края был разработан социальный пакет для медицинских работников. С 1 января 2019 по 31 декабря 2024 года сотрудникам региональных учреждений здравоохранения Приморского края полагаются:

- единовременная денежная выплата («подъемные») – от 500 до 700 тыс. рублей в зависимости от района, врачам-специалистам при трудоустройстве на вакантные должности в амбулаторное звено медицинских организаций, 300 тыс. рублей – фельдшерам при трудоустройстве в ФАПы и на станции скорой помощи, 200 тыс. рублей – медицинским сестрам при первичном трудоустройстве в амбулаторное звено медицинских организаций;

- компенсация оплаты ЖКХ: 100% – на селе, 1535 рублей – в городах в домах с центральным отоплением, 535 рублей – в городах в домах без центрального отопления;

- 100%-ная компенсация расходов за наем жилого помещения, но не более 20 тыс. рублей в месяц – врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу в течение пяти лет работы в медицинской организации;

- ежемесячные выплаты – 10 тыс. рублей молодым врачам-специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации в течение одного года после окончания обучения в вузе, до достижения пятилетнего стажа непрерывной работы по специальности, 10 тыс. рублей – дополнительно всем врачам-специалистам в районах, приравненных к Крайнему Северу;

Работники амбулаторно-поликлинического звена будут получать по 3 тыс. рублей за каждый «впервые выявленный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях (I и II)». Выявление должен подтвердить врач-онколог по месту жительства или в краевом онкодиспансере.

По советским стандартам

«Существенную роль в закреплении специалистов в государственной системе здравоохранения края играет 391-ый краевой закон о мерах социальной поддержки медицинских работников, который принят по инициативе губернатора, - сообщил Евгений Махиня. - Сейчас пакет социальных преференций для медиков Приморья вырос до уровня, который мы, может быть, наблюдали только в советское время. Только в этом году потрачено больше 2 млн рублей на компенсацию оплаты арендуемого жилья для 27 человек. Раньше эти деньги мы платили из собственных внебюджетных средств, которые сейчас имеем возможность потратить на укрепление материально-технической базы больницы. Благодаря этому закону, помимо компенсации за жилье, 5 молодых специалистов у нас получают ежемесячную компенсацию в размере 10 тыс. рублей. 10 специалистов за прошедшее полугодие получили денежное поощрение за диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии. Единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей за трудоустройство в первичное звено получила принятая в этом году медсестра.

Сегодня врач, трудоустроенный в первичное звено, может получить и федеральный миллион рублей, и 600 тыс. из регионального бюджета по 391-му закону о мерах социальной поддержки медиков.

«Ни в одном субъекте РФ таких мер социальной поддержки медиков, как сегодня в Приморье, я не видел. Еще рано подводить итоги, но программа уже работает, и успехи ее реализации мы уже наблюдаем в своем учреждении», - продолжает Евгений Махиня.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

КСТАТИ

Целевой подход

Одной из мер по решению кадрового дефицита в регионах стало увеличение так называемых «целевиков» в медицинских вузах. Каждый специалист, отучившийся по условиям целевого набора, должен будет отработать не менее пяти лет в том медицинском учреждении, с которым он заключил договор.

В этом году целевой набор в Тихоокеанский государственный медицинский университет увеличен в три раза. Министерство здравоохранения РФ определило для Приморья 500 бюджетных мест, из которых 283 – целевой набор.

Расширилось и число специализаций, на которые смогут поступить в этом году абитуриенты. К лечебному делу, педиатрии и стоматологии, на которые традиционно принимали целевиков, добавились медико-профилактическое дело, медицинская биохимия, фармация и клиническая психология.

На фото: Молодые специалисты выбирают Приморье.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.