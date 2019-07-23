ЗОЖ невтерпеж

Все больше приморцев начинают следить за своим здоровьем

Как утверждает ВЦИОМ, в 2006 году всего 38% россиян занималось спортом. Но уже в 2018 году 60% жителей страны занимались спортом с разной периодичностью. По Приморью данные примерно те же. Наиболее активно тренируются респонденты от 18 до 24 лет (23%) и люди старше 60 лет (21%).

Самым популярным видом спорта среди россиян оказалась легкая атлетика, включая бег и спортивную ходьбу. Сейчас ей занимаются 37% респондентов. Эксперты отмечают, что с 2013 года популярность этого вида активности возросла на 22 %. Немалую роль в увеличении популярности здорового образа жизни сыграли государственные программы и всероссийские спортивные акции.

В 2019 году, по итогам прошедшего 19 мая всероссийского полумарафона «ЗаБег», Владивосток признан беговой столицей России. Акция объединила 19 российских городов. В 2019 году в ней приняли участие около 70 тыс. бегунов. Одновременно по всей стране участники массового забега синхронно преодолевали дистанции в 2, 5, 10 км и полумарафон 21,1 км. По словам губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО, который принял участие в акции и пробежал 21,1 км, в крае и дальше будут развивать это направление.

«Мы видим, что с каждым годом все больше приморцев занимаются такими доступными видами спорта, как забеги или заплывы. Это возможно для людей разных возрастных категорий. Бег - самый доступный вид спорта. Он укрепляет работу сердечно-сосудистой системы, улучшает настроение и здоровье. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы мы будем развивать это направление. Планируем построить спортивные площадки во дворах, чтобы к бегу добавились еще и занятия спортсменов с собственным весом», - сказал губернатор.

За зарядку будут платить

На организацию зарядок, мастер-классов и физкультурно-массовых мероприятий в Приморье будут выдавать гранты до 1,5 млн рублей. Гранты будут распределяться в двух направлениях. Первое - это «Организация бесплатных мероприятий по привлечению жителей к занятиям физкультурой и спортом» в зависимости от регулярности тренировок и охвата территорий края. Второе - «Пропаганда спорта и здорового образа жизни» - в зависимости от массовости участия.

Мероприятия включают проведение регулярных бесплатных тренировок, зарядок, мастер-классов, многоразовых акций и иных физкультурно-массовых мероприятий с широким охватом территории края в течение года.

По заявлению губернатора, подобные мероприятия должны быть регулярными, в том числе - с привлечением людей старшего поколения в социальный фитнес. «Сейчас, по поручению губернатора, прорабатываем вопросы по грантам на ЗОЖ, - рассказал директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - В рамках уже существующих программ выделяется региональное финансирование, за счет бюджета, которое выделяет губернатор на данное направление. Необходимо сказать, что здоровый образ жизни – это не просто красивые слова. Необходимость его вести подкрепляется экономикой. Дело в том, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый рубль, вложенный в здоровый образ жизни и профилактику, потом окупается семью рублями. Если мы не вкладываем этот рубль, то потери на стадии стационарного лечения составляют семь рублей. Это не модное веяние, а выгодное вложение в профилактику хронических заболеваний»

Многих спортсменов заинтересовала такая возможность. Президент федерации армрестлинга города Большой Камень, организатор объединения силовых видов спорта города Большой Камень, автор турнира по армрестлингу «Сопротивление» Антон ПИСКУНОВ стал основателем традиции проведения городской зарядки для всех желающих.

«На эту зарядку могут приходить люди любого возраста и с любым уровнем физической подготовки, - говорит Пискунов. - Пропаганда любого спортивного движения - это прекрасно. Важно, чтобы пенсионеры и дети могли вести здоровый образ жизни, давать себе пусть небольшую, но нагрузку. Сейчас мы занимаемся важным проектом - спортивная адаптация. Мы хотим помогать в этом инвалидам, пенсионерам, травмированным спортсменам. Администрация города выделила нам помещение. Я подал заявку на президентский грант, чтобы с его помощью закупить все необходимое оборудование для этого проекта. Конечно, я бы с удовольствием воспользовался возможностью получить грант от администрации Приморского края. На мой взгляд, это прекрасная программа».

… И экстрим.



Медики не только помогают…

Владивостокский клинико-диагностический центр занимается организацией акции «Прогулка с врачом» уже 7 лет. За эти годы в акции приняли участие более пяти тысяч человек. «Наш проект направлен на популяризацию идеи здорового образа жизни, - объясняет врач по гигиеническому воспитанию Краевого центра медицинской профилактики КГБУЗ «ВКДЦ» Ирина ДЕГА. - 50 % нашего здоровья зависит от того, какой образ жизни ведет человек, остальные 50 % - это экология, генетика и медицина. Все люди должны принимать активное участие в том, чтобы быть здоровыми. На встречах мы говорим о принципах ЗОЖ: отказ от курения и злоупотребления алкоголем, правильное питание с хорошим питьевым режимом, физическая нагрузка не менее 150 минут в неделю. Нагрузка должна быть как минимум средней интенсивности, чтобы мы чувствовали напряжение в мышцах, учащалось сердцебиение. Психологическое состояние человека тоже играет важную роль. Поскольку мы живем в обществе, то полностью избежать стрессов не получится, но ими можно управлять. Наши тренеры по йоге смеха учат переводить стресс в хорошее настроение».

Также, специалисты Краевого центра медицинской профилактики «Владивостокского клинико-диагностического центра» проводят мастер-классы в населенных пунктах Приморья. Они договариваются о таких мероприятиях с медицинскими и общественными организациями других городов. 29 июня по всему краю состоялась акция «10 тысяч шагов в жизнь», в которой участвовали больше половины муниципалитетов.

«Что касается привлечения наших граждан к двигательной активности, с этого года мы данный процесс, совместно с ВКДЦ, начинаем активно продвигать в районы, - рассказал Виктор Фисенко. - Проводятся такие акции, как «Прогулка с врачом», «10 000 шагов - путь к здоровью». Одним из первых городов был Арсеньев. Сейчас отбираем несколько городов на тиражирование этого мероприятия. Привлекаем главу района, который может показать положительный пример. В ходе этой прогулки люди могут пообщаться с ним и задать ему соответствующие вопросы».

… Но и учат здоровому образу жизни

Второй год Владивостокский клинико-диагностический центр готовит инструкторов по здоровому образу жизни. Главная цель проекта - информирование населения о здоровом образе жизни с профессиональной точки зрения. На курсах желающим рассказывают основные принципы ЗОЖ, знакомят с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний, принципами рационального питания и подчеркивают значение двигательной активности для укрепления и сохранения здоровья.

«В ходе подготовки инструкторов человек получает полный объем информации, необходимый для погружения в тему ЗОЖ, - объясняет заведующая Краевым центром медицинской профилактики КГБУЗ «ВКДЦ» Лидия БАРОЕВА. - Слушатели получают рекомендации по питанию и физической активности, что дает возможность контролировать состояние своего организма во время выполнения физической нагрузки. Большое внимание мы уделяем тому, чтобы ответить на интересующие людей вопросы. Наши слушатели делятся полученной информацией со своим окружением, хотят проводить оздоровительные мероприятия. Целевую аудиторию я могу охарактеризовать как неравнодушных граждан».

Обязательным условием прохождения курсов является бесплатное обследование ученика у терапевта перед началом обучения. Это необходимо для того, чтобы человек адекватно оценивал возможности своего организма.

На верхнем фото: Приморцы любят море…

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