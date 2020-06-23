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У 85 жителей Приморского края за минувшие сутки выявлен COVID-19
Общее число заболевших с начала эпидемии – 3 728 человек. Чтобы обезопасить себя и своих близких, жителям региона следует использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать «социальную дистанцию».
Как сообщили в региональном оперативном штабе, увеличилось число летальных исходов от коронавируса – скончался еще один человек.
«Это женщина в возрасте 81 года, проходившая лечение в Уссурийской больнице. Имела ряд сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Коронавирус протекал в крайне тяжелой форме, осложнился развитием двусторонней пневмонии. Пациентка в течение двух недель находилась на ИВЛ в отделении реанимации», – сообщили специалисты, добавив, что всего с начала эпидемии не справились с инфекцией 37 приморцев.
Общее число победивших COVID – 2 151 житель края. На стационарном лечении находятся около тысячи человек, из них 38 – в тяжелом состоянии.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий обязательное ношение масок, соблюдение «социальной дистанции».
«Сейчас важно стабилизировать ситуацию, не откатиться вновь по числу заболевших. Не должно быть никаких снисхождений к нарушителям санитарных требований», – заявил Олег Кожемяко.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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