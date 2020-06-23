В крае продолжается масштабная дезинфекция

На территории Приморского края продолжает действовать режим повышенной готовности, который на днях был продлен до 30 июня. К сожалению, пока ситуация с распространением коронавируса не стабильна, поэтому в крае продолжаются различные противоэпидемические мероприятия.

Сейчас на острие борьбы с COVID-19 находятся не только медики, но и специалисты краевого министерства ГО и ЧС, которые постоянно заняты санитарной обработкой общественных территорий в населенных пунктах края, что препятствует распространению опасной инфекции. Всего с начала обработки общественных пространств дезинфицирующими средствами специалистами пройдено более 780 тысяч квадратных метров территории Приморья. В этой работе задействовано более 1,5 тысяч человек, более 530 единиц техники краевых пожарных подразделений.

Как сообщили в министерстве ГОЧС, только за последние сутки обработано 37 объектов в Яковлевском районе, Хорольском, Октябрьском округах и Дальнегорском городском округе. Общая площадь обработанных территорий составила около 10 тысяч квадратных метров.

Не забывайте, что все еще нельзя собираться большими группами, необходимо быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.