В регионе увеличится количество лабораторий, тестирующих на COVID-19

На сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения Приморья, в регионе работают 15 лабораторий, которые проводят ПЦР-диагностику на COVID-19. Число лабораторий, которые проводят диагностику, в ближайшее время увеличится.

Как сообщила первый замминистра Тамара Курченко, сейчас это семь федеральных лабораторий, пять – регионального подчинения, а также три частные. Вскоре к ним присоединится лаборатория на базе Краевой станции переливания крови.

ПЦР-диагностику производят больным с пневмонией, с тяжелым течением ОРВИ, с симптомами коронавируса, тем, кто был в контакте с заболевшими. Всего за период пандемии лабораториями края выполнено почти 138 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.

На этой неделе лаборатории 10 государственных медучреждений начали выполнять новый вид тестирования – ИФА. Он позволяет спрогнозировать развитие эпидемии и сформулировать состояние иммунного статуса. Исследования проводят лаборатории во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем.

Напоминаем, что жителей просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.