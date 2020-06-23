Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В регионе увеличится количество лабораторий, тестирующих на COVID-19
На сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения Приморья, в регионе работают 15 лабораторий, которые проводят ПЦР-диагностику на COVID-19. Число лабораторий, которые проводят диагностику, в ближайшее время увеличится.
Как сообщила первый замминистра Тамара Курченко, сейчас это семь федеральных лабораторий, пять – регионального подчинения, а также три частные. Вскоре к ним присоединится лаборатория на базе Краевой станции переливания крови.
ПЦР-диагностику производят больным с пневмонией, с тяжелым течением ОРВИ, с симптомами коронавируса, тем, кто был в контакте с заболевшими. Всего за период пандемии лабораториями края выполнено почти 138 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.
На этой неделе лаборатории 10 государственных медучреждений начали выполнять новый вид тестирования – ИФА. Он позволяет спрогнозировать развитие эпидемии и сформулировать состояние иммунного статуса. Исследования проводят лаборатории во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем.
Напоминаем, что жителей просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В регионе увеличится количество лабораторий, тестирующих на COVID-19
- "Это позволит нам увидеть картину…"
- COVID-19: Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Приморье
- COVID-19: В Приморье сохраняется тенденция на снижение заболеваемости
- "Спасибо вам за бескорыстие и гуманность…"
- "Мы работаем ради вас"
- За прошедшие сутки в Приморье коронавирус диагностирован у 91 человека
- Жителей Приморья начнут бесплатно тестировать на антитела к COVID-19
- Вопиющее пренебрежение средствами защиты приводит жителей Владивостока в больницу
- Владивосток переходит на усиленную дезинфекцию в жилых домах
Новости раздела
- В регионе увеличится количество лабораторий, тестирующих на COVID-19
- "Это позволит нам увидеть картину…"
- COVID-19: Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Приморье
- COVID-19: В Приморье сохраняется тенденция на снижение заболеваемости
- "Спасибо вам за бескорыстие и гуманность…"
- "Мы работаем ради вас"
- За прошедшие сутки в Приморье коронавирус диагностирован у 91 человека
- "Извините, но Вы не прошли отбор для участия в проводимом исследовании"
- Жителей Приморья начнут бесплатно тестировать на антитела к COVID-19
- Вопиющее пренебрежение средствами защиты приводит жителей Владивостока в больницу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Хранить деньги в банках станет практически бессмысленно
- Проценты по вкладам в банках скоро сравняются с советскими
- Пока Россия выходит из самоизоляции, пандемия коронавируса ускоряется, а covid-19 становится агрессивнее
- "Мы работаем ради вас"
- Вопиющее пренебрежение средствами защиты приводит жителей Владивостока в больницу
- Новый вид тестирования позволит предсказать развитие эпидемии COVID-19 в Приморье
- Во Владивостоке появилась дорога-дублер
- Китай заваливает Приморский край овощами и фруктами
- Стала известна дата, когда закончатся ограничения из-за коронавируса
- "Извините, но Вы не прошли отбор для участия в проводимом исследовании"