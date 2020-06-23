"Это позволит нам увидеть картину…"

Сдать тест на антитела к covid-19 приморцы могут бесплатно

Многие приморцы хотели бы сдать тест на антитела к коронавирусу COVID-19. Однако раньше это было весьма затруднительно. Не каждая лаборатория делала подобный тест, да и, как правило, во многих местах процедура эта была платной. Тем не менее, известно, что тест на антитела сможет показать, сталкивался ли человек с новым коронавирусом, даже если симптомов заболевания у него не было. Конечно, многие надеются, что уже переболели COVID-19 в легкой форме, и хотят в этом убедиться с помощью теста.

Тест на антитела показывает ответ организма на вирус (даже если самого вируса там уже нет), а не присутствие его в организме. Известно, что организм реагирует на вирус через производство антител разных типов.

А теперь главное! С 22 по 29 июня пройдет бесплатное тестирование детского и взрослого населения в Приморье на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19. Всем желающим принять участие в тестировании необходимо пройти анкетирование на сайте www.25.rospotrebnadzor.ru или www.25fbuz.ru. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба под председательством Губернатора края Олега КОЖЕМЯКО в пятницу, 19 июня.

Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ, тестирование проводится вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19 путем забора крови из вены.

«Тестирование проводится для того, чтобы оценить популяционный иммунитет региона. Для этого к участию приглашаются граждане следующих возрастных групп: 1-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и более лет. Желающие в обязательном порядке проходят анкетирование на указанных сайтах. Если анкетируемый соответствует критериям включения, он получает на указанные в анкете электронную почту или телефонный номер сообщение со своим регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ (с указанием адреса и времени)», – сообщила глава ведомства.

По словам Губернатора Олега Кожемяко, данное тестирование крайне необходимо для региона.

«Это позволит нам увидеть картину, насколько эффективно мы сможем противостоять инфекции в дальнейшем», – обозначил глава региона.

«Всего с начала эпидемии – в крае 3 373 заболевших, темп прироста 3,15%. Выздоровели 1 965 человек, 70 за сутки», – уточнили в штабе.

Олег Кожемяко заострил внимание руководителей муниципалитетов и профильных ведомств на недопущение каких-либо послаблений санитарного режима в данное время.

«Ситуация в регионе такова, что все ограничения должны быть сохранены, для этого административным комиссиям необходимо продолжать работу в усиленном режиме», - заявил Губернатор.

Поэтому жителей края по-прежнему просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.

Юрий РОГОВ, фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.