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Олег Комежяко: Приморье находится в шаге от поэтапной отмены ограничений
За прошедшие сутки в Приморье выявлено еще 53 заболевших коронавирусной инфекцией. В этой связи санитарный контроль не ослабевает. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба в субботу, 23 мая, которое провел Губернатор Олег Кожемяко в Партизанске.
По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, всего с начала эпидемии в регионе – 1595 случаев заражения COVID-19.
«Коэффициент распространения инфекции снижается. Однако санитарный контроль пока ослаблять нельзя, а в некоторых случаях даже нужно усилить», – обозначила она.
Губернатор отметил, что Приморье находится в шаге от поэтапной отмены ограничений и общая задача сейчас – не допустить всплеска заболеваемости.
«Совместными усилиями удается добиться стабилизации эпидситуации. Поэтому так важно за эти дни не допустить скачка заболеваемости, чтобы вся наша работа не оказалась напрасной», – заявил Олег Кожемяко.
Он призвал глав муниципалитетов, контроль-надзорные органы усилить работу по выявлению и пресечению нарушений санитарных мер.
«Чем жестче мы будем относиться к нарушителям, тем быстрее запустим экономику, потери в ней уже составили 3,2 миллиарда рублей. Даже при переходе на “нормальные рельсы”, мы сразу не “выпрыгнем” на докризисный уровень. Поэтому никакого снисхождения к нарушителям быть не может, это жизненная необходимость, чтобы количество заболевших снижалось», – подчеркнул глава региона.
Он еще раз призвал административные комиссии, правоохранителей сосредоточиться на проверках общественного транспорта, организаций торговли, социально-бытового обслуживания.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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