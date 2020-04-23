В Приморье тест на COVID-19 дал положительный результат еще у семи человек

Среди заболевших – ребенок и несколько представителей медицинского сообщества

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 16.00 23 апреля в Приморском крае официально зарегистрировано 185 случаев новой инфекции. Больше всего случаев – во Владивостоке.

Как сообщили в штабе, тест на COVID-19 дал положительный результат еще у семи человек.

«За минувшие сутки в инфекционные госпитали с диагнозом коронавирус доставлено еще семь человек, среди них один ребенок», – обозначили специалисты.

Отмечается, что среди заболевших – несколько представителей медицинского сообщества.

«Получены положительные результаты тестов на коронавирус у троих сотрудников скорой помощи Находки – это водитель, фельдшер и подсобный рабочий. Бригада выведена на карантин, все направлены в инфекционный госпиталь Находки. Продолжается работа во Владивостокской клинической больнице №2, где отмечен групповой очаг заболевания. Здесь выявлены новые контактные, которые ожидают результатов теста», – сообщили в минздраве региона.

Напомним, на сегодняшний день в Приморье лабораторно подтверждены 185 случаев заражения коронавирусом, на лечении находятся 160 человек: 23 пациента выписаны, два случая закончились летальным исходом.

Больше всего случаев заболевания отмечено во Владивостоке – 126, Артеме – 18, Михайловском районе – 10. По пять случаев зарегистрировано в Хасанском и Шкотовском районах, четыре – в Находке, по три – в Большом Камне и Надеждинском районе, по два – в Дальнегорске, Октябрьском округе, по одному – в Арсеньеве, Уссурийске, Лесозаводске, Дальнереченске, Партизанском районе, Анучинском и Ханкайском округах.

Власти Приморского края настоятельно рекомендуют гражданам региона соблюдать режим самоизоляции, не подвергать ни себя, ни своих родных и близких опасностью заражения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в последнее время увеличилось число пациентов, которые практически бессимптомно переносят заболевание.

«Среди пациентов госпиталя, которые переносят течение болезни в легкой форме, немало тех, кто отмечал у себя исключительно незначительное повышение температуры, а кто-то только кашель», – пояснили в главном инфекционном госпитале края.

Фото – Роман Павловский