Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье тест на COVID-19 дал положительный результат еще у семи человек
Среди заболевших – ребенок и несколько представителей медицинского сообщества
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 16.00 23 апреля в Приморском крае официально зарегистрировано 185 случаев новой инфекции. Больше всего случаев – во Владивостоке.
Как сообщили в штабе, тест на COVID-19 дал положительный результат еще у семи человек.
«За минувшие сутки в инфекционные госпитали с диагнозом коронавирус доставлено еще семь человек, среди них один ребенок», – обозначили специалисты.
Отмечается, что среди заболевших – несколько представителей медицинского сообщества.
«Получены положительные результаты тестов на коронавирус у троих сотрудников скорой помощи Находки – это водитель, фельдшер и подсобный рабочий. Бригада выведена на карантин, все направлены в инфекционный госпиталь Находки. Продолжается работа во Владивостокской клинической больнице №2, где отмечен групповой очаг заболевания. Здесь выявлены новые контактные, которые ожидают результатов теста», – сообщили в минздраве региона.
Напомним, на сегодняшний день в Приморье лабораторно подтверждены 185 случаев заражения коронавирусом, на лечении находятся 160 человек: 23 пациента выписаны, два случая закончились летальным исходом.
Больше всего случаев заболевания отмечено во Владивостоке – 126, Артеме – 18, Михайловском районе – 10. По пять случаев зарегистрировано в Хасанском и Шкотовском районах, четыре – в Находке, по три – в Большом Камне и Надеждинском районе, по два – в Дальнегорске, Октябрьском округе, по одному – в Арсеньеве, Уссурийске, Лесозаводске, Дальнереченске, Партизанском районе, Анучинском и Ханкайском округах.
Власти Приморского края настоятельно рекомендуют гражданам региона соблюдать режим самоизоляции, не подвергать ни себя, ни своих родных и близких опасностью заражения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что в последнее время увеличилось число пациентов, которые практически бессимптомно переносят заболевание.
«Среди пациентов госпиталя, которые переносят течение болезни в легкой форме, немало тех, кто отмечал у себя исключительно незначительное повышение температуры, а кто-то только кашель», – пояснили в главном инфекционном госпитале края.
Фото – Роман Павловский
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье тест на COVID-19 дал положительный результат еще у семи человек
- COVID-19: Число победивших коронавирус в Приморье достигло 13 человек
- COVID-19: За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 случая заболевания
- Четверо жителей Приморья справились с коронавирусом
- Набор веса - один из рисков длительного пребывания дома
- COVID-19: Общее число заболевших граждан в Приморье превысило сотню
- В Приморье три пациента победили коронавирус
- Оперативный штаб Приморья: плюс 13 случаев коронавируса за сутки
- COVID-19: В Приморье за сутки коронавирус подтвержден у 18 пациентов
- В Михайловском районе Приморья продолжается эпидрасследование
Новости раздела
- В Приморье тест на COVID-19 дал положительный результат еще у семи человек
- COVID-19: Число победивших коронавирус в Приморье достигло 13 человек
- COVID-19: За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 случая заболевания
- Четверо жителей Приморья справились с коронавирусом
- В Хабаровске скончался пятый пациент с коронавирусом
- Набор веса - один из рисков длительного пребывания дома
- COVID-19: Общее число заболевших граждан в Приморье превысило сотню
- В Приморье три пациента победили коронавирус
- Оперативный штаб Приморья: плюс 13 случаев коронавируса за сутки
- COVID-19: В Приморье за сутки коронавирус подтвержден у 18 пациентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Режим самоизоляции решено продлить
- Депутаты инициировали выплаты всем россиянам по 25 тысяч рублей
- В Суйфэньхэ стремительно растет число заболевших коронавирусом
- Полиция ограничит свободное передвижение жителей Хабаровска
- Строительство в Приморье первого на Дальнем Востоке гольф-клуба набирает обороты
- Космический центр "Морской старт" стал резидентом Свободного порта Владивосток
- Оставшимся без работы владивостокцам придется отрабатывать пособие в 12 тысяч рублей
- Шесть яиц в одном гнезде: "Бэби-бум" у дальневосточного аиста ожидают ученые
- Сидим дома: Жителям Владивостока выход в лес категорически запрещен
- За сутки в Приморском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у девяти человек