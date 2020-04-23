COVID-19: Число победивших коронавирус в Приморье достигло 13 человек

Еще два пациента, перенесшие опасную инфекцию, выписаны из госпиталя COVID+ в Приморье. Накануне инфекционную больницу покинули мужчина и женщина, чьи итоговые результаты тестов на коронавирус дали отрицательный результат.

Как сообщают в региональном министерстве здравоохранения, число победивших коронавирус в Приморье достигло 13 человек.

«Мужчина перенес заболевание в легкой форме и справился с болезнью быстро. Женщина находилась под наблюдением специалистов дольше, ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. Медикаментозное лечение дало результат, и вчера, 22 апреля, пациенты благополучно выписаны», – сообщила заведующая инфекционным госпиталем COVID+ Анна Симакова.

Напомним, на сегодняшний день в Приморье лабораторно подтверждены 178 случаев заражения коронавирусом, на лечении находятся 163 человека: 13 человек выписаны, два случая закончились летальным исходом.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)