Обследоваться на коронавирус в поликлиниках смогут не все приморцы

В минздраве Приморья разъяснили порядок тестирования

Обследоваться на коронавирус в поликлиниках могут только граждане, не имеющие симптоматики ОРВИ и гриппа. Об этом напомнили в министерстве здравоохранения Приморского края.

В ведомстве подчеркнули, что в утвержденных для этого тестирования поликлиниках принимают только здоровых людей, не имеющих никакой симптоматики, сообщает пресс-департамент правительства края.

«Те, кто недавно вернулся из заграничной поездки и находится на карантине, кто болен ОРВИ или гриппом – ни в коем случае не посещают поликлиники. Таких людей будут обследовать врачи из поликлиник, приехав на дом», – сообщили в ведомстве.

Обследоваться на коронавирус в поликлинике по собственной инициативе рекомендовано гражданам, которые больше двух недель назад вернулись из зарубежных поездок или командировок, а также люди из групп риска – имеющие хронические заболевания и с уязвленным иммунитетом старше 65 лет. При себе необходимо иметь медицинский полис и паспорт.

«За два дня такой возможностью воспользовались уже 338 человек», – отметили в минздраве края.

Напомним, что в Приморье определены семь медучреждений, где жители края смогут бесплатно обследоваться на коронавирус. Это три детские поликлиники № 2, 3, 5, лаборатория детской краевой больницы №2 и три взрослые поликлиники №1, 6 и 9.

Владивостокская поликлиника №1 в рабочие дни:

– улица Уткинская, 7, кабинет 104, с 9.00 до 14.00;

– проспект Красного Знамени, 47, кабинет 28, с 9.00 до 12.00;

– улица Некрасовская, 46, кабинет 24, с 9.00 до 12.00;

Владивостокская поликлиника №6:

– улица Борисенко, 29, кабинет 3, с 8.00 до 20.00 в рабочие дни, с 9.00 до 15.00 в субботу;

– улица Калинина, 78, кабинет 10а, с 8.00 до 20.00 в рабочие дни, с 9.00 до 15.00 в субботу;

Владивостокская поликлиника №9 в рабочие дни:

– улица Адмирала Горшкова, 3, кабинет 101, с 8.00 до 11.00;

Владивостокская детская поликлиника №2 в рабочие дни и субботу:

– улица Приходько, 4, кабинет 19, с 9.30 до 10.30;

Краевая детская клиническая больница №2 в рабочие дни и субботу:

– улица Окатовая, 16, кабинет 2 (бокс), с 9.00 до 11.00;

Владивостокская детская поликлиника №3 в рабочие дни и субботу:

– улица Анны Щетининой, 38, кабинет 20, с 9.00 до 11.00;

Владивостокская детская поликлиника №5 в рабочие дни и субботу:

– улица Бестужева, 13, кабинет 112, с 9.30 до 10.30.