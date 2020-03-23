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Все жители Приморья, вернувшиеся домой из поездки за рубеж, должны пройти карантин
23 Марта 2020, 09:38 | Приморье
Вернувшиеся из-за границы приморцы будут помещены на 14-дневный карантин
Об этом сообщила врио заместителя председателя Правительства – министр здравоохранения края Анастасия Худченко.
Куратор здравоохранения Приморья разъяснила алгоритм действий для прибывших.
«Все прибывшие из-за рубежа должны обратиться на “горячую линию” Минздрава Приморья: 8 (423) 260-50-98, сообщить свои данные: ФИО, фактический адрес места жительства и страну, в которой находились. Карантин на дому должен длиться 14 дней», – сообщила Анастасия Худченко, добавив, что соответствующее Постановление подписано главным санитарным врачом России Анной Поповой.
Информация, переданная на телефон «горячей линии» Минздрава, будет направлена в районную поликлинику, которая и возьмет человека под наблюдение.
«Никуда самостоятельно обращаться ни в коем случае не нужно. Все необходимые действия, в том числе на дому, выполнит врач, который и выдаст больничный лист. Порядок получения больничного также разъяснит врач», – обозначила министр.
Анастасия Худченко отметила, что самоизоляция – это эффективная и обязательная мера, которая поможет защитить окружающих. А за нарушение условий карантина предусмотрена ответственность.
Напомним, ситуация с коронавирусом в Приморье остается стабильной. В крае не отмечено ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания этой инфекцией.
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Теги: пандемия карантин здоровье коронавирус
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