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Все жители Приморья, вернувшиеся домой из поездки за рубеж, должны пройти карантин

23 Марта 2020, 09:38 | Приморье
Вернувшиеся из-за границы приморцы будут помещены на 14-дневный карантин 
 
Об этом сообщила врио заместителя председателя Правительства – министр здравоохранения края Анастасия Худченко.
 
Куратор здравоохранения Приморья разъяснила алгоритм действий для прибывших. 
 
«Все прибывшие из-за рубежа должны обратиться на “горячую линию” Минздрава Приморья: 8 (423) 260-50-98, сообщить свои данные: ФИО, фактический адрес места жительства и страну, в которой находились. Карантин на дому должен длиться 14 дней», – сообщила Анастасия Худченко, добавив, что соответствующее Постановление подписано главным санитарным врачом России Анной Поповой.
 
Информация, переданная на телефон «горячей линии» Минздрава, будет направлена в районную поликлинику, которая и возьмет человека под наблюдение.
 
«Никуда самостоятельно обращаться ни в коем случае не нужно. Все необходимые действия, в том числе на дому, выполнит врач, который и выдаст больничный лист. Порядок получения больничного также разъяснит врач», – обозначила министр.
 
Анастасия Худченко отметила, что самоизоляция – это эффективная и обязательная мера, которая поможет защитить окружающих. А за нарушение условий карантина предусмотрена ответственность.
 
Напомним, ситуация с коронавирусом в Приморье остается стабильной. В крае не отмечено ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания этой инфекцией. 
 
 
 
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Теги: пандемия  карантин  здоровье  коронавирус 



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