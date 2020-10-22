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"Рассадник" нарушителей санитарного режима выявили во Владивостоке
В Приморском крае мониторинг прошли более 7 тысяч торговых точек
В Приморье по поручению губернатора Олега Кожемяко продолжается мониторинг соблюдения санитарных требований на транспорте и предприятиях торговли. За 12 дней специалисты посетили более 7 тысяч объектов торговли. Один из них – в четверг, 22 октября, во Владивостоке.
Сформированная из сотрудников министерства промышленности и торговли Приморского края группа мониторинга побывала на торговой площадке на Светланской, 147, – участники ярмарки торгуют обувью производства России, КНР, Республики Беларусь. По итогам осмотра выявлен целый ряд нарушений.
«Установлено, что частично не соблюдаются условия санитарного режима – нет разметки, не обеспечено социальное дистанцирование. Несмотря на большое количество покупателей, торговый зал не проветривается и, судя по всему, не дезинфицируется. По факту выявленных нарушений санитарного режима составлен административный протокол. Организатору торговой площадки даны рекомендации по устранению выявленных нарушений. Если будет установлено, что это не сделано, торговая площадка может быть закрыта», – пояснила руководитель группы мониторинга Наталья Золина, добавив, что соответствующая информация направлена в УМВД по Приморскому краю и Роспотребнадзор для реагирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий.
Кроме того, выяснилось, что на торговой точке отсутствует контрольно-кассовая техника, на части товара нет необходимой маркировки. Данные о выявленных признаках правонарушений также переданы в компетентные органы для дальнейшей проверки. Согласно постановлению Правительства РФ, с 1 июля 2020 года обувь является товаром, подлежащим обязательной маркировке средствами идентификации. Оборот немаркированной обуви запрещен.
В минпромторге отметили, что только за период с 10 по 22 октября сотрудники Правительства Приморья приняли участие в мониторинге 450 торговых объектов. В ходе них составлено пять административных протоколов. По данным муниципальных образований, в этот же период в крае мониторинг прошли более 7 тысяч торговых точек.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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