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Минздрав Приморья: Такого ежедневного объема пациентов с COVID-19 еще не было
В Приморье развернуто 1 765 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее
За последнюю неделю в Приморском крае наблюдается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. О готовности медицинских учреждений и ситуации в ковидных госпиталях рассказала заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко в ходе пресс-конференции в четверг, 22 октября.
С начала развития эпидемии в Приморье медикам удавалось держать баланс между госпитализированными и выписанными, сегодня поступивших пациентов больше.
«Поскольку вирус сезонный, сейчас он протекает тяжелее, чем в летний период. Стало больше больных со среднетяжелыми и тяжелыми формами. Соответственно больше пациентов, которые нуждаются в госпитализации, поступают в сложном клиническом состоянии, поэтому их процесс лечения довольно длительный», – отметила Анастасия Худченко.
На сегодняшний день только в одном из ковидных госпиталей лечение получает 427 человек – учреждение заполнено на 100% пациентами со среднетяжелой и тяжелой формами ковидной пневмонии. Из них 75% получают в разной форме кислородную поддержку через маски, катетеры, аппараты искусственной вентиляции легких.
«По состоянию на утро 22 октября 19 человек находятся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии. Это очень тяжелые пациенты. Количество поступающих каждый день увеличивается – сейчас в сутки принимаем 60-70 человек. Почти все госпитализированные – пенсионеры. Конечно, мы выписываем выздоровевших, но такого ежедневного объема пациентов за 7 месяцев еще не было», – прокомментировала главный врач владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая.
Как отмечают медики, сейчас в Приморье развернуто 1 765 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. К концу недели еще 40 коек будут готовы в Спасской центральной районной больнице. В соответствии с эпидемиологической обстановкой больницы, которые стоят в плане второй и третьей очереди, могут быть также перепрофилированы.
«Для разворачивания ковидных коек мы ограничиваем деятельность профильных медорганизаций. Стараемся сохранять оказание плановой помощи в условия дневного стационара, переводим в другие медицинских организации – ведомственные, частные. Но, безусловно, доступность плановой медицинской помощи снижается», – сказала Анастасия Худченко.
Для решения вопроса нехватки кадров с увеличением числа заболевших в помощь медикам Тихоокеанский государственный медуниверситет и медицинские колледжи направляют своих студентов. Стоит отметить, что среди врачей Приморья не зафиксировано массовых очагов заболевания коронавирусной инфекцией. Все медработники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Так же началась поэтапная вакцинация работающих в «красной» зоне. В начале октября добровольно были привиты 42 работника, основная поставка вакцины в край ожидается в ноябре.
Медики еще раз напоминают приморцам о том, что в случае обнаружения симптомов вируса, следует оставаться дома и вызвать врача из районной поликлиники. На сайте каждой из них указаны актуальные телефоны и адреса.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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