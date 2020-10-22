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В Приморье коронавирусом за сутки заболели 123 человека
За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Приморье превышен более чем на 15%. Такие данные озвучены на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Олега Кожемяко в четверг, 22 октября.
Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, кроме COVID-19 по краю распространяется заболеваемость ОРВИ.
«По Владивостоку эпидпорог несколько ниже, однако по девяти муниципалитетам он превышен более чем на 15%. Это Арсеньев, Артем, Спасск-Дальний, Партизанский, Хасанский, Ханкайский, Хорольский, Чугуевкский, Шкотовский районы», – уточнила руководитель ведомства.
Меры для всех этих вирусных инфекций едины – соблюдение масочного режима, личной гигиены и «социальной дистанции».
Отмечено, что коронавирусом за сутки заболели 123 человека, нарастающим итогом – 13 811.
«Основной прирост заболевших за сутки дали Владивосток – 85 случаев и Артем – 27», – уточнили в Роспотребнадзоре.
Два человека за вчерашний день не справились с болезнью – пожилые мужчина и женщина. Выписаны из больниц 43 пациента, общее число выздоровевших – 11 572.
Олег Кожемяко подчеркнул, что повсеместного закрытия учреждений из-за COVID-19 не будет, но будут предприниматься все меры для локализации вспышек заболевания. Прежде всего, самими муниципалитетами.
«Главная задача для всех – соблюдение санитарных требований. По территориям, где увидим рост заболевания, будем разбираться, насколько эффективными были принятые меры. Если они окажутся недостаточными, ответственность понесут руководители муниципалитетов», – заявил Губернатор, сделав особый акцент на необходимости контроля за работой общественного транспорта, точек торговли и общепита.
Фото - Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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