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В Приморье коронавирусом за сутки заболели 123 человека

22 Октября 2020, 12:24 | Приморье

За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Приморье превышен более чем на 15%. Такие данные озвучены на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Олега Кожемяко в четверг, 22 октября.

Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, кроме COVID-19 по краю распространяется заболеваемость ОРВИ.

«По Владивостоку эпидпорог несколько ниже, однако по девяти муниципалитетам он превышен более чем на 15%. Это Арсеньев, Артем, Спасск-Дальний, Партизанский, Хасанский, Ханкайский, Хорольский, Чугуевкский, Шкотовский районы», – уточнила руководитель ведомства.

Меры для всех этих вирусных инфекций едины – соблюдение масочного режима, личной гигиены и «социальной дистанции».

Отмечено, что коронавирусом за сутки заболели 123 человека, нарастающим итогом – 13 811.

«Основной прирост заболевших за сутки дали Владивосток – 85 случаев и Артем – 27», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Два человека за вчерашний день не справились с болезнью – пожилые мужчина и женщина. Выписаны из больниц 43 пациента, общее число выздоровевших – 11 572.

Олег Кожемяко подчеркнул, что повсеместного закрытия учреждений из-за COVID-19 не будет, но будут предприниматься все меры для локализации вспышек заболевания. Прежде всего, самими муниципалитетами.

«Главная задача для всех – соблюдение санитарных требований. По территориям, где увидим рост заболевания, будем разбираться, насколько эффективными были принятые меры. Если они окажутся недостаточными, ответственность понесут руководители муниципалитетов», – заявил Губернатор, сделав особый акцент на необходимости контроля за работой общественного транспорта, точек торговли и общепита.

Фото - Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: covid-19  коронавирус 



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